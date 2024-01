Tréner lyžiarky Petry Vlhovej Mauro Pini hovorí, že podmienky v Kranjskej Gore, kde sa budú konať preteky, sú na hranici regulárnosti.

V praxi to znamená, že Vlhovej tím zostal po pretekoch v Lienzi trénovať v neďalekom talianskom Toblachu. Pini sa však obáva, že je nebezpečné, keď si lyžiarky nemôžu vyskúšať podmienky na kopci pred pretekmi a tým sa zvyšuje riziko zranenia.

„Ako tréneri sa roky snažíme od Medzinárodnej lyžiarskej federácie domáhať toho, aby nám zabezpečili pri rozcvičkách rovnaké podmienky ako v pretekoch. Stále však máme preteky, kde to tak nie je,“ povedal v stredu na tlačovej konferencii pred pretekmi.

Na druhej strane, Pini sa neobáva, že napriek nepriaznivým podmienkam by sa mali preteky zrušiť. „V Kranjskej Gore majú veľa skúseností, ako sa s týmto vysporiadať. Predpovede počasia však nie sú dobré, malo by pršať, a to môže byť problém,“ povedal.

Zložité poveternostné podmienky s minimom možností dostať sa na trať pred pretekmi, boli aj v rakúskom Lienzi. Tam Vlhovej pred týždňom nevyšiel ani slalom ani obrovský slalom. V slalome dokonca zaostala za víťaznou Mikaelou Shiffrinovou o viac ako tri sekundy.

„Už sa nechcem k tomu vracať. Nebol to dobrý deň. Myslím si, že je to normálne, že sa to môže stať, som len človek, necítila som sa dobre, nešlo mi to,“ povedala k Lienzu.

Preteky v Kranjskej Gore sa budú konať 6. a 7. januára. Najprv je na programe obrovský slalom a potom slalom. V oba dni sa prvé kolo začne o 9.30 a druhé o 12.30.