Tréner futbalistov Trnavy Látal opäť favorizuje súpera z Ľubľany

Na snímke sprava tréner FC Spartak Trnava Radoslav Látal a hráč FC Spartak Trnava Andrej Kadlec počas tlačovej konferencie pred štvrtkovým zápasom play off Európskej ligy Olimpija Ľubľana - Spartaka Trnava v slovinskej Ľubľane v stredu 22. augusta 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Pravdepodobné zostavy:



Olimpija Ľubľana: Ivačič - Putničanin, Ilič, Zarifovič, Štiglec - Kapun, Tomič, Kronaveter - Savič, Abass, Črnic



Spartak Trnava: Chudý - Kadlec, Tóth, Hladík, Čonka - Greššák, Rada - Jirka, Grendel, Sloboda - Bakoš



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 22. augusta (TASR) - Odohrať na ihrisku favorita Olimpija Ľubľana taký výsledok, ktorý by dával šancu na postup v odvete. To je želanie trénera futbalistov Spartaka Trnava Radoslava Látala pred úvodným zápasom play off Európskej ligy UEFA 2018/2019.Trnavčania prišli do slovinskej metropoly vládnym špeciálom z Bratislavy v stredu popoludní, večer absolvovali na Štadióne Stožice tréning.povedal Látal na tlačovej konferencii v dejisku zápasu.Slovenský majster však bude v úvodnom zápase čeliť Olimpiji bez kapitána Borisa Godála. Oporu defenzívy "andelov" vyradili zo štvrtkového súboja tri žlté karty, ktoré inkasoval v predkolách Ligy majstrov. V Slovinsku mu už bude chýbať aj rakúsky útočník Marvin Egho, ktorý práve v týchto dňoch prestúpil do dánskeho prvoligového Randers FC.prezradil Látal, ktorý však už môže počítať s Martinom Tóthom. Ten mal v uplynulom ligovom zápase na pôde Nitry zdravotné problémy.Trnava a Ľubľana sa v skupinovej fáze EL ešte nepredstavili, jeden z tímov má teda šancu na veľký úspech.poznamenal tréner Spartaka.Hráči sa na zápas tešia, nálada v kabíne je skvelá:uviedol obranca Andrej Kadlec.Zverenci srbského trénera Aleksandara Lintu v ligovej generálke na Trnavu prehrali doma v derby s Mariborom jasne 0:3. V lige sa im nedarí, po 5. kolách sú s 5 bodmi až na šiestom mieste tabuľky.uzavrel Kadlec.