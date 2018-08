Volejbalisti SR zdolali v kvalifikácii ME v Nitre Moldavsko 3:0

Radosť hráčov Slovenska po vyhratom prvom sete v zápase C-skupiny kvalifikácie ME 2019 mužov vo volejbale Slovensko - Moldavsko 22. augusta 2018 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

kvalifikácia ME 2019 - C-skupina - 3. kolo:



Slovensko - Moldavsko 3:0 (15, 21, 16)



Zápas trval: 65 minút, rozhodovali: Marev (Bul.) a Zdraveski (Maced.), 1400 divákov



SR: Kohút 6, Zaťko 2, Paták 12, Krajčovič 8, Michalovič 19, Kriško 5, libero Kubš (Ihnát 1, Firkaľ 0). Tréner: A. Kravárik



Moldavsko: Mocanu 6, Lescov 0, Predius 10, Talpa 4, Voleanschii 6, Bahov 7, libero Dudicov (Didorciuc 1, Gherman 1, Braicov 0, Pantiri 0, Cozlovschi 0). Tréner: A. Romascan



Čierna Hora - Island 3:0 (15, 20, 15)



Zápas trval: 68 minút, rozhodovali: Onopas (Gréc.) a Kuzmanovič (Bosna a Herc.), 275 divákov





Tabuľka C-skupiny:



1. Čierna Hora 3 2 1 8:3 7



2. Slovensko 3 2 1 6:3 6



3. Moldavsko 3 2 1 6:5 5



4. Island 3 0 3 0:9 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 22. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili v treťom zápase v kvalifikácie o postup na ME 2019 v stredu v Nitre nad Moldavskom 3:0. Do tabuľky C-skupiny si tak pripísali ďalšie tri body a po dvoch výhrach ich majú na konte šesť.Zverenci Andreja Kravárika sa vyšvihli na 2. miesto, dve víťazstvá majú na konte aj Čierna Hora (7 b) a Moldavsko (5 b), Island je bez bodu posledný. V prvom stredajšom zápase C-skupiny zdolali Čiernohorci doma severanov 3:0.Augustový blok kvalifikácie uzavrú Slováci v nedeľu (26.) súbojom v moldavskom Kišiňove (16.00 h). V úvode januára ich čaká záver kvalifikácie: domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6.) a súboj na Islande (9.).Na majstrovstvách Európy 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví 24 krajín, teda rekordný počet. Z kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve skupiny sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení "druhých" sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách. Slováci na ME nechýbali od roku 2007, bojujú o siedmu účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom kontinentálnom fóre. Informoval portál svf.sk.Slováci pred zaplnenou halou vstúpili do stretnutia koncentrovane, po päťbodovej šnúre aj vďaka dvom esám Patáka viedli 6:2. Následne sa viackrát v útoku presadil Michalovič, pridal eso a náskok domáceho tímu narastal (12:5). Po sérii troch bodov Slováci viedli dvojciferným rozdielom (17:7), striedajúci Ihnát neskôr výborným podaním zvýšil na 21:10. V závere po Kubšovej nahrávke od lavičky úspešne zaútočil aj dirigent hry Zaťko (23:12) a Slováci ukončili set blokom - 25:15.V úvode druhej časti po chybe hostí viedli 4:1 a mierny náskok si udržiavali, Michalovič zvýšil na 10:7. Na podaní sa naďalej darilo Patákovi (13:9) aj Michalovičovi (17:11), pridali po ďalšom ese. Po Patákovom útoku Slováci viedli 21:15, no hostia znížili na 20:23 a tréner Kravárik si vzal oddychový čas. Koncovku Slováci hnaní výborným publikom zvládli, setbal premenil Kriško (25:21).Začiatok tretieho setu bol vyrovnaný (6:6), následne domáci odskočili na 9:6. Michalovič uspel na bloku aj osamotený (12:8), neskôr útokom zvýšil na 15:10. Pred koncovkou prišla šesťbodová šnúra slovenského tímu, keď si zlý príjem hostí vychutnal kapitán Kohút a univerzál Michalovič dosiahol štyri esá - 21:11. V závere museli z palubovky odniesť zraneného nahrávača hostí Lescova, bodku za stretnutím dal Michalovič - 25:16.Moldavsko - Slovensko (Kišiňov, 16.00)Slovensko - Čierna Horastreda 9. 1. 2019: Island - Slovensko