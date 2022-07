Tréner Guľa verí, že hráči Dunajskej Stredy ukážu proti rumunskému FCSB ešte lepší futbal (foto)

Vedia hrať ešte lepšie

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda FC Spartak Trnava zvládli svoje štvrtkové odvetné zápasy 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 a už na budúci týždeň ich čakajú úvodné duely 3. predkola na domácej pôde.Úradujúci slovenský vicemajster MFK Ružomberok sa s pohárovou Európou rozlúčil prehrou 1:2 na ihrisku lotyšského FC Riga, o jediný gól "ruže" v dvojzápase sa postaral Ján Maslo z pokutového kopu.DAC vyradil v 2. predkole EKL Víkingur Gota z Faerský ostrovov vďaka dvom triumfom 2:0 a jeho ďalším súperom bude rumunský tím FCSB, v minulosti známy aj ako Steaua Bukurešť. Klub, ktorý v roku 1986 ovládol Pohár európskych majstrov, sa už vo štvrtok 4. augusta o 19.00 h predstaví na Žitnom ostrove, odveta je na programe vo štvrtok 11.8. v rumunskej metropole (19.00 h)."Veľmi sa teším z víťazstva a z postupu. To bol náš cieľ, dostať sa do ďalšieho kola. Víťazstvo na nulu je cenné, návrat Kalmára je tiež nesmierne cenný. Zároveň sme si postrážili Kružliaka, aby sa nevykartoval, takže najdôležitejšie ciele v tomto stretnutí sme splnili. Po takomto víťazstve verím, že zase budeme ešte silnejší. Vieme hrať lepší futbal ako sme ukázali dnes, ale dnešný duel nebol ľahký. Rýchlo sme dali dva góly, vyhrávali sme už 4:0 v dvojzápase a museli sme si udržať dravosť, kým súper nepoľavil. Hráči hostí boli radi, že prehrávajú dnes len o dva góly. Chcem sa ešte nesmierne poďakovať fanúšikom, pretože boli fantastickí," vyhlásil tréner DAC Adrián Guľa , citoval ho oficiálny klubový web.Trnavčania prešli v 2. predkole EKL cez waleský Newtown AFC so súhrnným skóre 6:2 (doma 4:1 a vonku 2:1) a v ďalšej fáze európskej pohárovej súťaže číslo tri na nich čaká úradujúci poľský vicemajster Raków Čenstochová. Prvý zápas je na programe vo štvrtok 4. augusta (19.00 h) v Trnave, odveta presne o týždeň neskôr v Poľsku (11.8. o 19.00 h)."Bol to futbal, s ktorým sa už dnes často nestretnete. Dlhé nakopávané lopty a je ťažké dostať taký zápas pod kontrolu, pretože neviete, kde sa tá lopta odrazí, čo sa stalo aj pri prvom góle. Som rád, že potom sme to uskákali. Zápas bol o súbojoch, o vyhraných loptách, prvých či druhých. Aj preto sme tam dali troch stopérov, aby sme si čo najlepšie s týmto poradili. V druhom polčase som veril, že dokážeme pridať kvalitu, keď sme prestriedali hráčov a to sa nakoniec potvrdilo. Mali sme brejkové situácie, vyriešili sme dve z nich a berieme si tri body," zhodnotil odvetu proti Newtownu tréner Spartaka Michal Gašparík ml. na oficiálnom klubovom webe.