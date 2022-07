Slovan dostal od UEFA tvrdú ranu, rasistické správanie fanúšikov ho vyjde draho a trest sa dotkne aj štadióna

Vystaviť musia transparent

Pokuta za pyrotechniku a veci na trávniku

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava po vypadnutí v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2022/2023 dostal ďalšiu tvrdú ranu, Európska futbalová únia (UEFA) mu totiž udelila viacero trestov za rasistické správanie jeho fanúšikov v zápase na pôde Ferencvárosu Budapešť z 20. júla."Belasí" v ňom triumfovali 2:1, no v odvete na vlastnom štadióne maďarskému súperovi podľahli 1:4 a v pohárovej Európe pokračujú v Európskej lige Slovan Bratislava dostal pokutu 40-tisíc eur a čiastočné uzavretie štadióna, konkrétne celého sektoru C, v najbližšom domácom súboji v súťažných dueloch pod taktovkou UEFA, teda v odvete proti Olympiakosu Pireus naplánovanej na 11. augusta.Počas tohto duelu musí bratislavský klub na uzavretej časti štadióna rozvinúť transparent s logom UEFA a nápisom "#NoToRacism", v preklade nie rasizmu.Navyše, "belasí" na jeden súboj v pohárovej Európe nesmú predávať vstupenky pre svojich priaznivcov, toto opatrenie sa však odkladá na skúšobnú dobu dvoch rokov a aplikovať ho budú v prípade ďalšieho porušenia pravidiel.Pokutu ďalších 25-tisíc eur zaplatí Slovan za to, že v spomenutom súboji v Budapešti jeho fanúšikovia hádzali na hraciu plochu predmety. A ďalších 13-tisíc eur zaplatí slovenský majster za to, že jeho priaznivci na štadióne Ferencvárosu použili pyrotechniku.ŠK Slovan Bratislava sa už 4. augusta predstaví v Grécku proti Olympiakosu Pireus v kvalifikačnom kole Európskej ligy 2022/2023, odveta je naplánovaná na 11. augusta v Bratislave. Ak "belasí" postúpia, predstavia sa v play-off EL, v prípade postupu gréckeho súpera sa Bratislavčania "presunú" do play-off Európskej konferenčnej ligy.