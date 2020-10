Tréner Hapal musel urobiť zmenu v nominácii a stále verí, že príde aj Lobotka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal musel pred trojicou októbrových súťažných duelov urobiť zmenu v nominácii. Ide o reakciu na zdravotný stav útočníka Michala Ďuriša . Hráča cyperskej Omonie Nikózia v tíme nahradil Pavol Šafranko z rumunského klubu Sepsi OSK. Informuje o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) "Michal utrpel otras mozgu a lekári mu odporučili ani nesadať do lietadla. Nominovali sme teda Paľa Šafranka, ktorý ma odohraných dosť zápasov," prezradil hlavný kouč Hapal.Kormidelník slovenskej reprezentácie musí riešiť aj problémy s hráčmi v inom smere. Koronavírus totiž skomplikoval príchod stredopoliara Stanislava Lobotku z talianskeho SSC Neapol či obrancu Ľubomíra Šatku z Poľska. "Ľubo Šatka bol v Poznani v kontakte s nakazenou osobou a nechcem riskovať, v tomto prípade riešime tiež náhradu," informoval Hapal a pridal aj správy o Lobotkovi: "Stano je stále v Neapole, no ja verím, že príde, keďže bol dvakrát negatívny. Ešte ho čaká jeden test."Slováci v októbri odohrajú až tri súťažné zápasy. Už vo štvrtok 8. októbra ich v Bratislave čaká duel semifinále baráže o postup na ME proti Írom, potom 11. a 14. októbra absolvuje slovenský tím súboje Ligy národov v Škótsku a doma proti výberu Izraela.