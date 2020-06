Tréner Hrnčár končí na lavičke AS Trenčín, ako jeho nástupca sa spomína Vreven

Dočasným trénerom Ančic

Hrnčára možno nahradí Vreven

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Svojich zverencov doviedol na siedmu priečku v tabuľke Fortuna ligy , ale v klube mu nepredĺžili zmluvu. Reč je o Norbertovi Hrnčárovi Na oficiálnom internetovom portáli Trenčanov sa ešte v nedeľu objavila informácia, že trénerom Norbertovi Hrnčárovi a Richardovi Högerovi vyprší v posledný júnový deň kontrakt a v klube nebudú ďalej pokračovať."Mužstvo prevezme doterajší asistent Juraj Ančic , ktorý bude v pozícii hlavného trénera do konca aktuálneho ročníka poznačeného pandémiou koronavírusu. Zostatok realizačného tímu sa počas skrátenej nadstavby nebude meniť. Touto cestou chceme dvojici odchádzajúcich kormidelníkov poďakovať za prácu, ktorú počas tohto ročníka odviedli v AS Trenčín," informoval portál astrencin.sk.Už len bývalí zverenci 50-ročného Hrnčára s predstihom dvoch kôl obsadili prvé miesto v nadstavbovej skupine o záchranu.Ak Slovan Bratislava zdolá MFK Ružomberok vo finále pohárovej súťaže Slovnaft cup , Trenčania si zahrajú v baráži o účasť v Európskej lige. "Mám zmluvu do 30. júna, čiže dovtedy budem pracovať naplno ako stopercentný profík," uviedol Norbert Hrnčár pre RTVS.Zrejme posledný zápas pod trénerom Hrnčárom bol pre Trenčín víťazný. V Senici zvíťazil 3:1 a poistil si líderskú pozíciu v tabuľke slabšej polovici tímov Fortuna ligy.Na Záhorí nechýbal holandský majiteľ klubu Tschen La Ling, ktorý predchádzajúci duel v Zlatých Moravciach navštívil v spoločnosti belgického trénera Stijna Vrevena. Podľa denníka Šport môže práve Vreven prevziať žezlo po Hrnčárovi ako hlavný tréner pod trenčianskym hradom.