Pekarík zrejme zostane v Berlíne ešte rok, opäť zohráva dôležitú úlohu v tíme Herthy

Pekarík ešte rok v Berlíne

Hertha skončila na 10. mieste

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Budúcnosť dvoch skúsených hráčov v bundesligovom tíme Hertha Berlín bude zrejme rozdielna. Kým 35-ročný kapitán Vedad Ibiševič sa možno rozlúči s berlínskym mužstvom, o dva roky mladší Slovák Peter Pekarík by mal pokračovať.Portál fussballtransfers.com informuje, že zatiaľ čo dohoda so skúseným útočníkom z Bosny a Hercegoviny sa nezrodí, spoľahlivý pravý obranca zo Slovenska ešte jeden rok zostane v hlavnom meste Nemecka.Podľa informácií športového denníka Kicker Pekaríkovi v dohľadnom čase ponúknu jednoročný kontrakt. Žilinský rodák pôsobí v berlínskom klube od roku 2012 a odohral zaň 143 zápasov."Tréner Labbadia oceňuje spoľahlivosť 33-ročného Slováka, ktorý má za sebou ťažšie roky, keď nezohrával dôležitú úlohu v tíme, ale to sa zmenilo. Opäť tam patrí," píše nemecký zdroj.Pekarík má veľký podiel na tom, že Hertha BSC napokon obsadila solídnu desiatu priečku v konečnej tabuľke bundesligovej sezóny 2019/2020.Po májovom reštarte najvyššej súťaže Berlínčania dosiahli štyri víťazstvá, štyri prehry a jednu remízu. Nebyť svalového zranenia v predposlednom kole proti Leverkusenu, Pekarík by zrejme odohral plný počet minút, keďže tréner Labbadia mu výhradne dôveroval na pravej strane obrany modro-bielych.Skúsený slovenský reprezentant pre zranenie chýbal na trávniku v poslednom kole, keď Hertha prehrala v Mönchengladbachu 1:2 a Borussia si týmto víťazstvom zabezpečila štvrtú priečku a zároveň účasť v Lige majstrov.