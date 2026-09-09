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 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Tréner im nebude vtĺkať do hláv strach, Slovan začína európske dobrodružstvo u obhajcu v Paríži


Tagy: futbalový tréner Liga majstrov 2026/2027 prvý zápas

Yaya Touré tvrdí, že Slovan Bratislava pod jeho vedením chce v Paríži hrať futbal. Niet väčšieho lákadla vo svetovom klubovom futbale ako je zahrať si v Lige majstrov proti najlepším tímom starého ...



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hungary_champions_league_final_soccer_439_7 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Yaya Touré tvrdí, že Slovan Bratislava pod jeho vedením chce v Paríži hrať futbal.


Niet väčšieho lákadla vo svetovom klubovom futbale ako je zahrať si v Lige majstrov proti najlepším tímom starého kontinentu.

Hráči ŠK Slovan Bratislava si toto privilégium vybojovali druhýkrát za tri roky a svoju púť futbalovou Európou začnú pro Seine v hlavnom meste Francúzska proti dvojnásobnému a úradujúcemu šampiónovi Paríž Saint-Germain.

"Nejdeme hrať so strachom ani s prehnaným rešpektom. Rešpektujeme PSG, top tím s top trénerom i hráčmi, vnímam to ako dobrú a náročnú výzvu a chcem vidieť, ako si s tým hráči poradia. Nebudem im však vtĺkať do hláv strach. Všetci sme zvyknutí pozerať zápasy PSG, my tréneri i hráči, no aj s nimi sa musíme snažiť hrať. Bol by som sklamaný, ak by to bolo inak,“ vyhlásil Yaya Touré, tréner ŠK Slovan, na webovej stránke klubu.

Iba dva body


Slovanisti zvolili klasický predzápasový režim pred európskymi duelmi. V utorok predpoludním sa leteckým špeciálom presunuli z Bratislavy do Paríža. Večer bola v Parku princov na programe tlačová konferencia a oficiálny tréning. Aj v Paríži panuje príjemné počasie, predpoveď na stredu však avizuje ochladenie aj hrozbu zrážok.

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Slovan i PSG minulý víkend neuspeli vo svojich ligových dueloch. Slovan prehral v Dunajskej Strede 0:2, francúzsky šampión ešte v piatok podľahol doma Monaku 1:2. PSG zatiaľ v troch kolách nového ročníka Ligue 1 získalo dva body a zverenci Luisa Enriqueho s útočným triom snov Dembélé, Kvaracchelia, Doué budú hladní po dobrom výsledku.

Prehry k tomu patria


"Súčasťou procesu sú aj prehry. Pre mňa je kľúčové, kam smerujeme a kam sa dostaneme. Nemyslím si preto, že by mal zápas v Dunajskej Strede zanechať na tíme akékoľvek stopy. Sme pripravení fyzicky i mentálne, všetci hráči sú k dispozícii. Chcem, aby sme boli sami sebou, aby sme boli odvážni, odhodlaní," predznamenal Touré. Niekdajší skvelý futbalista a hráč viacerých európskych popredných klubov si počas kariéry krátko zahral aj vo francúzsko Monacu. Teraz bude čeliť majstrovi Francúzska aj Európy na čele s veľkým stratégom Luisom Enriquem.

https://www.instagram.com/p/DdCBkPpjeeu/?img_index=1

Nebudú sa báť


"Určite prídu v zápase aj momenty, keď budeme trpieť, veď hráme s jedným z top európskych tímov. Avšak toto nás môže posunúť dopredu. Hráčom budem zdôrazňovať, aby sa toho nebáli, aby si dovolili v súbojoch 1 na 1 a stavali na všetkom, čo sa nám v zápase podarí,“ doplnil Touré.

Zápas ligovej fázy Ligy majstrov 2026/27 PSG - ŠK Slovan Bratislava sa začína v stredu 9. septembra o 21.00 h na ikonickom mieste Parc des Princes. Duel povedú rozhodcovia z Ukrajiny v zložení Balakin - Berkut, Mataysh,


Zdroj: SITA.sk - Tréner im nebude vtĺkať do hláv strach, Slovan začína európske dobrodružstvo u obhajcu v Paríži © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: futbalový tréner Liga majstrov 2026/2027 prvý zápas
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