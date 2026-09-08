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 24hod.sk    Šport

08. septembra 2026

Yamal po úspechoch s FC Barcelona a výberom Španielska nechce žobrať o Zlatú loptu. Reagoval tým na kampaň Mbappého?


Tagy: Zlatá lopta

Mladý talent je hrdý na svoje úspechy, rozhodnutie o laureátovi Zlatej lopty necháva na zodpovedné osoby. Ofenzívna hviezda Lamine Yamal zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vyhlásil, že ...



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aptopix_argentina_spain_wcup_soccer_36_93 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Mladý talent je hrdý na svoje úspechy, rozhodnutie o laureátovi Zlatej lopty necháva na zodpovedné osoby.


Ofenzívna hviezda Lamine Yamal zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vyhlásil, že nebude žobrať Zlatú loptu po tom, čo v júli s reprezentáciou Španielska získal zlato na majstrovstvách sveta a s klubom ovládol La Ligu.

Ide pravdepodobne o reakciu na pondelkové vyhlásenie Francúza Kyliana Mbappého z Realu Madrid, ktorý začala kampaň na zisk tejto ceny, pričom zdôraznil svoj úspech pri strieľaní gólov na MS, keď sa stal najlepším strelcom v histórii súťaže.

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Devätnásťročný Yamal je presvedčený, že počas sezóny podával výborné výkony, ale je pripravený nechať rozhodnutie o udelení ceny zodpovedným osobám. Okrem neho sú hlavnými kandidátmi na ocenenie aj Mbappé, Harry Kane, Ousmane Dembélé či Chviča Kvaracchelia. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 26. október v Londýne.

"Nemyslím si, že potrebujem o niečo žobrať, neuvažujem o tom, čo si zaslúžim, každý si môže myslieť, čo chce. Som hrdý na všetko, čo som tento rok dosiahol s klubom aj národným tímom. Stali sme sa majstrami sveta a opäť sme vyhrali ligu. Nemôžem si želať nič viac," povedal Yamal novinárom.

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Yamal vlani skončil v ankete o Zlatú loptu na druhom mieste za Dembélém z PSG. Ten nedávno uviedol, že jeho top traja kandidáti na najlepšieho hráča sú Kvaracchelia, Kane a Mbappé. Yamal so šarmom poznamenal, že Dembélé je priateľ Mbappého, a že mu je to jedno, pretože sám je veľmi spokojný so svojou výkonnosťou. Španieli v semifinále MS 2026 vyradili Francúzsko triumfom 2:0.

"V konečnom dôsledku mám len 19 rokov, vyhral som majstrovstvá sveta a zažil najlepšie prázdniny svojho života. Nikdy som nebol šťastnejší ako teraz," povedal Yamal.

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Mladík si stanovil za cieľ vyhrať v tejto sezónu “veľmi výnimočnú” trofej Ligy majstrov. Barcelona odštartuje svoju cestu LM domácim duelom proti holandskému Feyenoordu Rotterdam. Blaugranas zatiaľ naposledy vyhrali LM v roku 2015 v útoku s trojlístkom Lionel Messi, Luis Suarez a Neymar.

Pod trénerom Hansim Flickom sa tím prebojoval v predchádzajúcich dvoch ročníkoch do semifinále resp. štvrťfinále. "Každý veľký klub sníva o tejto trofeji, pretože je to najprestížnejšia súťaž. Máme kvalitu na výhru, no cesta je ešte dlhá," povedal Flick a vyzdvihol schopnosť Yamala rozhodovať zápasy sám a zdôraznil jeho radosť z hry.

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Yamal je favorit na zisk ceny pre najlepšieho mladého hráča, tretíkrát bez prerušenia. Jeho súpermi v tomto hodnotení sú Johan Manzambi, Yan Diomande a Ayyoub Bouaddi.


Zdroj: SITA.sk - Yamal po úspechoch s FC Barcelona a výberom Španielska nechce žobrať o Zlatú loptu. Reagoval tým na kampaň Mbappého? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zlatá lopta
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