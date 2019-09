Tréner Kravárik pozitívny napriek sklamaniu: Máme zdravú generáciu

Na archívnej snímke slovenský tréner Andrej Kravárik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Antverpy 20. septembra (TASR) - Vystúpenie slovenských volejbalistov na 31. ME v Belgicku zhodnotil tréner Andrej Kravárik pozitívne. Napriek tomu, že v ňom prevládalo sklamanie po skončení bojov v základnej skupine, ktoré Slovákom vystavili stopku pred osemfinálovou fázou. Podľa 48-ročného trénera hráči ukázali zlepšenie v mnohých smeroch a majú pred sebou lepšiu budúcnosť. Či bude spojená aj s Kravárikom, to je v tejto chvíli nejasné.Slováci na ME zvíťazili v dvoch dueloch za sebou iba po tretí raz v histórii. Predtým sa im to podarilo v rokoch 1997 a 2011. V roku 2015 v Taliansku a 2017 v Poľsku sa neradovali ani z jedného triumfu. Triumfy nad Španielskom a Rakúskom však napokon účasť vo vyraďovačke nepriniesli.uviedol Kravárik.V ďalších dueloch však Slováci nestačili na favoritov, hoci v prvých dvoch setoch proti Belgicku, Srbsku i Nemecku mali blízko k úspechu. Napokon však všetky tri duely prehrali 0:3.dodal Kravárik.Kormidelník Slovákov hráčov prevažne chválil, no našiel aj negatíva.Koniec v základnej skupine mrzel hráčov i trénera najmä preto, že do osemfinále postúpili na ich úkor Španieli. Teda súper, s ktorým zvíťazili 3:2 po tom, čo viedli už 2:0.myslí si Kravárik. Zlomový moment turnaja hľadal s námahou.Po ME sa Kravárikovi skončí zmluva so Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF) a jeho budúcnosť na lavičke reprezentácie je nejasná. Situáciu mu navyše sťažuje fakt, že už niekoľko rokov žije v Grécku.Napriek sklamaniu však bude tréner Slovenska pozorne sledovať vyvrcholenie šampionátu. Svojho favorita vysypal z rukáva okamžite: