WNBA: Washington aj druhýkrát zdolal Vegas, Toliverová s 10 bodmi

Kristi Toliverová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

WNBA - play off

semifinále - 2. zápasy:



Washington - Las Vegas 103:91

/stav série: 2:0/



Connecticut - Los Angeles 94:68

/stav série: 2:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. septembra (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics zdolali v noci na piatok v druhom súboji semifinále play off WNBA Las Vegas Aces 103:91 a v sérii sa ujali vedenia 2:0. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová si pripísala na konto 10 bodov.Ústrednou postavou domáceho družstva bola Belgičanka Emma Meessemanová, ktorá si s 30 bodmi vytvorila osobné maximum.