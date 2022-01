Tréner Kukučka má radosť z účasti fanúšikov na ME v hádzanej mužov, rozhodnutie vítajú aj hráči

Odovzdajú zo seba čo najviac

Vyvrcholenie v Maďarsku

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej reprezentácie hádzanárov Peter Kukučka kvituje, že slovenskí organizátori majstrovstiev Európy v hádzanej mužov, ktoré budú od 13. do 30. januára hostiť spolu s Maďarmi, môžu v Bratislave a Košiciach pustiť fanúšikov do hál.Zápasy pod Tatrami tak bude môcť navštíviť maximálne 25 percent maximálnej kapacity hál. "Veľmi nás to všetkých potešilo, že kompetentní rozhodli a povolili aspoň 25 % fanúšikov v hale," uviedol 39-ročný kouč v tlačovej správe Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Kukučka priznal, že spolu s hráčmi by síce uvítali plnú halu, no i takéto rozhodnutie vítajú."Veríme však, že tí, čo prídu, nahradia plnú halu, a aj tých 25 % vytvorí chlapcom takú atmosféru, aby zo seba odovzdali ešte viac," zaželal si kormidelník slovenského tímu, ktorý sa v základnej F-skupine v košickej Steel Aréne postupne stretne s Nórmi, Litovčanmi a Rusmi.Vláda SR povolila účasť divákov na tribúnach pod podmienkou, že počas pobytu v halách musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 a spĺňať podmienku zaočkovania minimálne dvoma dávkami, resp. byť do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19. Opatrenia súvisia s bojom proti šíreniu koronavírusu.Bratislava a Košice budú dejiskami základných skupín E a F (13.-17.1.), bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu bude potom od 20. do 25. januára dejiskom II. skupiny hlavnej fázy. V Maďarsku sú dejiskami šampionátu Budapešť, Debrecín a Szeged s vyvrcholením ME v metropole krajiny.