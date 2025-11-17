Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

17. novembra 2025

Tréner Nigérie po prehre v kvalifikácii: „Je za tým voodoo“



Vysvetlil, že videl člena tímu DR Kongo mávať rukou, akoby niečo rozsýpal alebo s niečím triasol.



Tréner Nigérie po prehre v kvalifikácii: „Je za tým voodoo“

Futbalisti Nigérie v nedeľu stratili šancu na postup na MS 2026 a ich tréner po neúspechu v play off africkej kvalifikácie obvinil súpera z praktizovania „voodoo“. Rituálne úkony údajne použil realizačný tím Demokratickej republiky Kongo pred a počas jedenástkového rozstrelu v rozhodujúcom finálovom súboji play off v marockom Rabate. Hráči DR Kongo v ňom uspeli 4:3 a postúpili do interkontinentálnej baráže o MS.


Nigérijský tréner Eric Chelle po zápase povedal, že člen tímu DR Kongo „robil počas rozstrelu nejaké voodoo, stále, stále, stále“. Vysvetlil, že videl člena tímu DR Kongo mávať rukou, akoby niečo rozsýpal alebo s niečím triasol. „Neviem, či to bola voda alebo niečo podobné. Preto som bol trochu nervózny,“ povedal Chelle podľa agentúry AFP. Jeho zverenci boli pred zápasom favoritom, ale v riadnom čase i po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1:1 a v rozstrele uspel súper. Nigéria tak bude chýbať na druhom svetovom šampionáte za sebou. Pre DR Kongo to môže byť druhá účasť na MS, ešte pod bývalým názvom Zair štartovali reprezentanti tejto krajiny medzi elitou v roku 1974.

Interkontinentálna baráž o dve miestenky na svetový šampionát sa uskutoční v marci v Mexiku za účasti šiestich tímov. Okrem DR Kongo sú už istými účastníkmi Bolívia a Nová Kaledónia.


