Pondelok 17.11.2025
Denník - Správy
17. novembra 2025
NHL: Černák asistoval, no Tampa Bay nestačila na Vancouver 2:6
Černák si štatistiky kanadského bodovania rozšíril opäť po siedmich stretnutiach.
Slovenský obranca Erik Černák si v nočnom stretnutí hokejovej NHL pripísal asistenciu. Jeho tím Tampa Bay Lightning však podľahol doma Vancouveru Canucks 2:6.
Černák si štatistiky kanadského bodovania rozšíril opäť po siedmich stretnutiach. Asistenciu zaznamenal pri góle, o ktorý sa v 25. minúte postaral Jake Guentzel a zvýšil na 2:0. Hostia však duel otočili v tretej tretine, ktorá sa skončila v ich prospech 5:0. Hráčom Lightning patrí v tabuľke Východnej konferencie 11. miesto.
V zostave hostí sa po zranení objavil obranca Quinn Hughes, v zápase nazbieral štyri asistencie. Predtým chýbal tímu v zápase proti Caroline (3:4 pp) pre zranenie v hornej časti tela. „Páčilo sa mi ako sa toho pustil. Hýbal sa a bolo ho vidieť. Je fajn, že ho máme späť,“ povedal tréner Vancouveru Adam Foote pre nhl.com.
Colorado zvíťazilo nad New Yorkom Islanders 4:1 a pripísalo si šiesty triumf v sérii. Ako prvé v ročníku sa tak dostalo cez hranicu 30 bodov. Pomohol mu aj brankár Scott Wedgewood, zaznamenal 28 úspešných zákrokov.
New York Rangers doma nestačil na Detroit, podľahol mu 1:2. Rozhodol o tom gól Lucasa Raymonda 3:47 minúty pred koncom tretej tretiny a Red Wings tak predĺžili svoju bodovú sériu na tri zápasy. Domáci brankár Jonathan Quick čelil až 42 strelám hostí, kým jeho spoluhráči vystrelili len 19-krát. Tréner Detroitu Todd McLellan po zápase uviedol: „Nebol som si istý, ako to dopadne. Ale využili sme každú minútu na to, aby sme vyhrali zápas.“
Kirill Kaprizov strelil gól v presilovke 10 sekúnd pred koncom predĺženia a doviedol Minnesotu k víťazstvu 3:2 nad Vegas Golden Knights. Skóroval pri rozostavení na ľade štyroch proti trom, keď zužitkoval prihrávku Matsa Zuccarella. „Bola to pekná prihrávka. Hrali sme v početnej výhode asi 30 sekúnd a párkrát sme sa pokúsili vystreliť, ale našťastie môj pokus skončil v sieti,“ uviedol Kaprizov. Ruský útočník strelil svoj 11. gól v kariére v predĺžení. Odkedy vstúpil do profiligy v sezóne 2020/21, dal viac gólov iba Sebastian Aho (13). Jedenásť presných zásahov v extračase majú aj Leon Draisaitl a Cole Caufield.
NHL - sumáre:
Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 2:6 (1:0, 1:1, 0:5)
Góly: 20. Kučerov (Raddysh, Point), 25. Guentzel (ČERNÁK, Hagel) – 30. DeBrusk (Pettersson, Hughes), 45. Sherwood (Boeser, Hughes), 45. Karlsson (MacEachern), 46. O'Connor (Hughes, Hronek), 54. MacEachern (Hronek, Hughes), 57. Pettersson (Pettersson, Myers). Brankári: Johansson - Lankinen, strely na bránku: 30:18.
Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 5. Eriksson Ek (Zuccarello, Johansson), 30. Trenin (Jurov, Foligno), 65. Kaprizov (Zuccarello, Boldy) – 16. Dorofejev (Marner, Hertl), 47. Smith (Theodore, Barbašev). Brankári: Gustavsson - Lindbom, strely na bránku: 27:25.
New York Rangers – Detroit Red Wings 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 32. Zibanejad (Cuylle, Panarin) – 30. DeBrincat (Raymond, Kane), 57. Raymond (Larkin, Seider). Brankári: Quick - Talbot, strely na bránku: 19:42.
Colorado Avalanche – New York Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly: 25. Colton (Makar, Nelson), 26. Olofsson (Malinski), 60. Nečas, 60. Nelson (Burns, Kelly) – 3. Heineman (DeAngelo, Palmieri). Brankári: Wedgewood - Sorokin, strely na bránku: 29:29.
Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 3. Wotherspoon (Karlsson, Koppanen), 9. Malkin (Hayes, Mantha), 11. Crosby, 58. Lizotte. Brankári: Murašov - Saros, strely na bránku: 22:21.
Slovák v akcii:
Erik Černák (Tampa Bay) 17:23 0 1 1 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 17. novembru 2025:
1. Šimon Nemec (New Jersey) 18 4 8 12 +5 24 6
2. Juraj Slafkovský (Montreal) 18 6 3 9 +4 40 14
3. Martin Fehérváry (Washington) 18 1 5 6 +5 23 11
4. Samuel Honzek (Calgary) 18 2 2 4 +1 22 2
5. Erik Černák (Tampa Bay) 18 0 3 3 -1 12 21
6. Dalibor Dvorský (St. Louis) 9 2 0 2 -2 11 2
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 17. novembru 2025:
produktivita:
1. Nathan MacKinnon (Colorado) 19 14 19 33
2. Connor McDavid (Edmonton) 20 9 21 30
3. Macklin Celebrini (San Jose) 19 10 17 27
4. David Pastrňák (Boston) 20 11 15 26
5. Leo Carlsson (Anaheim) 18 11 15 26
6. Connor Bedard (Chicago) 18 10 16 26
7. Mikko Rantanen (Dallas) 19 9 17 26
8. William Nylander (Toronto) 16 8 18 26
9. Martin Nečas (Colorado) 19 13 12 25
10. Cale Makar (Colorado) 19 6 19 25
............................................
135. Šimon NEMEC (New Jersey) 18 4 8 12
198. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 18 6 3 9
najlepší strelci: 1. MacKinnon 14 gólov, 2. Leon Draisaitl (Edmonton), Nečas, Cole Caufield (Montreal) po 13, 5. Sidney Crosby (Pittsburgh), Brad Marchand (Florida), Bo Hovrat (NY Islanders), Morgan Geekie (Boston), Kiefer Sherwood (Vancouver), Cutter Gauthier (Anaheim) po 12, ... 95. SLAFKOVSKÝ 6
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, kanadské body/
