Tréner Petrovický oznámil nomináciu Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov

Nominácia Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov



26. 12. 2019 – 5. 1. 2020



Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA)



Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 32 Liptovský Mikuláš), Samuel Kňažko (TPS Turku, Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.)



Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes (WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK'95 Považská Bystrica)



24.12.2019 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický oznámil mená 24 hráčov, ktorí budú štartovať na juniorských majstrovstvách sveta v českých mestách Třinec a Ostrava. Do zostavy zloženej z troch brankárov, ôsmich obrancov a trinástich útočníkov sa napokon nezmestili obranca Andrej Golian a útočník Michael Drábek."Dvadsiatke" nevyšla záverečná príprava pred MS, keďže vo všetkých troch dueloch ťahala za kratší koniec. Najskôr podľahla olympijskému výberu SR do 23 rokov 4:7, následne v Třinci českým rovesníkom 2:4 a v pondelok aj Rusom jednoznačne 1:9. V záverečnej nominácii nechýbajú zámorskí legionári ako Samuel Hlavaj, Maxim Čajkovič alebo Oliver Okuliar, ktorí by mali byť lídrami tímu spod Tatier.Slováci budú v Česku obhajovať ôsmu priečku. Z hľadiska postupu do štvrťfinále ich dôležitý zápas čaká už v piatok 27. decembra, keď nastúpia proti Kazachstanu. Okrem toho ich v základnej skupine čakajú aj súperi náročnejšieho rangu. Postupne si zmerajú sily s obhajcami zlatých medailí Fínmi, Švajčiarmi a napokon nastúpia proti výberu Švédska.