Tréner Ramsay si vybral na ZOH do Pekingu Nemca, Kňažka či Slafkovského. Lantoši sa do tímu nedostal

aktualizované 18. januára 2022, 12:07



Lantoši sa do výberu neprebojoval

Slováci si najprv zahrajú proti Fínom



Nominácia slovenskej reprezentácie hokejistov na ZOH 2022 do Pekingu:

Brankári: Patrik Rybár, Branislav Konrád, Matej Tomek

Obrancovia: Marek Ďaloga, Martin Marinčin, Peter Čerešňák, Mário Grman, Michal Čajkovský, Martin Gernát, Samuel Kňažko, Šimon Nemec

Útočníci: Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Michal Krištof, Marko Daňo, Miloš Roman, Juraj Slafkovský, Tomáš Jurčo, Peter Cehlárik, Marek Hrivík, Kristián Pospíšil, Samuel Takáč, Pavol Regenda, Adrián Holešinský, Peter Zuzin





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) -Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay si do tímu pre februárové ZOH 2022 v čínskom Pekingu vybral do tímu aj trio mladíkov - obrancov Samuela Kňažka, Šimona Nemca či útočníka Juraja Slafkovského.V 25-člennom výbere figuruje spolu trio brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Dovedna 20 hráčov pôsobí na klubovej úrovni v zahraničí, piati hrávajú v slovenskej extralige. Z domácich tímov okrem obrancu Nemca (Nitra) hrávajú vo vlasti aj útočníci Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Pavol Regenda (Michalovce), Adrián Holešinský (Nitra) a Peter Zuzin (Zvolen).Poltucet hráčov z aktuálnej nominácie si zahral v zime 2018 na ZOH v kórejskom Pjongčangu - Patrik Rybár, Branislav Konrád, Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Michal Čajkovský a Michal Krištof. Prekvapením je, že sa do tímu neprebojovala útočník Róbert Lantoši zo švédskeho Linköpingu."Nechceme sa baviť o tom, prečo sa niektorý hráč do nominácie nedostal. Radi by sme hovorili o tom, prečo tam niektorí hráči sú. Do tímu sme vybrali hráčov, ktorí zapadajú do nášho systému. Sú tam možno pre niekoho prekvapenia, ale hráčov sme ich podľa viacerých aspektov," prezradil na utorkovej tlačovej konferencii generálny manažér výberu SR Miroslav Šatan.Informoval tiež, že obranca Samuel Kňažko síce pôsobí v zámorí a má zmluvu s klubom NHL Columbus Blue Jackets, od organizácie však dostal povolenie na štart pod piatimi kruhmi.Do dejiska ZOH by mali Slováci odletieť 2. februára, podujatie sa začne o dva dni neskôr a prvý súboj hokejového turnaja čaká na tím SRnastúpi slovenská reprezentácia proti. Nasledovať bude vyraďovacia časť pre všetkých 12 účastníkov turnaja.