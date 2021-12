Tréner Slovana Weiss st. sa do reprezentácie netlačí. Národné mužstvo sa však neodmieta, tvrdí

Weiss

Viesť národné mužstvo je česť aj odmena

Slovan nechce zostať v neistote

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vladimírst. (57) je podľa mnohých kandidátom číslo 1 na post trénera slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý po nevydarenej kvalifikácii MS 2022 možno opustí Štefan Tarkovič.priviedol v jesennej časti Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava k prvému miestu v tabuľke a v Európskej konferenčnej lige si solídne počínal v skupinovej fáze. Podľa vlastných slov sa do reprezentácie netlačí, rovnako ako sa netlačil na pozíciu šéfa lavičky v Slovane."Človek by si mohol predstaviť všeličo. Jedna otázka je, či by sa to dalo. Národné mužstvo sa neodmieta. Je to pre trénera vždy najväčšia česť a odmena za jeho prácu,” vyhlásil Vladimírst. v nedeľu po zápase 19. kola Fortuna ligy medzi Žilinou a Slovanom (1:1)."Sľúbil som Slovanu, že mu pomôžem do leta budúceho roku. Ak to klub nebude akceptovať, budem trénerom Slovana až do leta. Potom uvidíme, čo bude ďalej. Čo sa týka reprezentácie, uvidíme, či príde oficiálna ponuka alebo sú to len kuloárne reči. Všetko je možné. Keď si ľudia chcú pomôcť, tak si pomôžu a keď nie, tak si nepomôžu,” skonštatovalpodľa webu sport.aktuality.sk.st. bol reprezentačný tréner Slovenska v rokoch 2008 - 2012. Dosiaľ ako jediný v ére modernej samostatnosti priviedol slovenskú futbalovú reprezentáciu na záverečný turnaj majstrovstiev sveta. Na šampionáte v JAR 2010 si jeho tím zahral v osemfinále. Pred angažmánom v Slovane pôsobilst. takmer päť rokov aj pri reprezentácii Gruzínska.Viceprezident Slovana Bratislava Ivan Kmotrík ml. nevylúčil možnosť, že Vladimírst. odíde z klubu už počas nadchádzajúcej zimy, ak bude o neho záujem na Slovenskom futbalovom zväze."Musíme vedieť, s čím môžeme rátať v lete. Ak má trénerodísť, tak odíde teraz v zime. A my potom nájdeme trénera, ktorý bude mať šesť mesiacov na to, aby pripravil mužstvo na pôsobenie v pohárovej Európe. Neviem si predstaviť, aby sme v Slovane zostali v neistote, že nám trénerpovie, že v lete odíde do reprezentácie. Buď sa s ním dohodneme, že bude pokračovať aj na ďalšie obdobie alebo budeme hľadať alternatívu, ktorá posunie naše mužstvo už v zime a bude s ním bojovať o európske súťaže," uviedol Ivan Kmotrík ml. na fejsbúkovom profile Šport v RTVS.