Veľká česť pre Slovan Bratislava, hokejistov dodatočne pozvali na Spenglerov pohár 2021

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - HC Slovan Bratislava sa už o niekoľko dní predstaví na najstaršom hokejovom turnaji v Európe - Spenglerovom pohári vo švajčiarskom Davose.Líder najvyššej slovenskej súťaže bol pozvaný švajčiarskymi organizátormi dodatočne, keďže tradiční účastníci Team Kanada a HC Ambri-Piotta zrušili účasť pre pandémiu koronavírusu. Tím Ambri-Piotta sa dokonca ocitol v karanténe.V rozpise tradičného povianočného turnaja by sa mal Slovan objaviť namiesto Kanady. Posledného šiesteho účastníka turnaja, ktorý nahradí Ambri-Piotta, by mali organizátori oznámiť v priebehu najbližších pár hodín. Špekuluje sa, že by to mohol byť národný výber niektorej z európskych hokejových krajín, alebo iný švajčiarsky klubový tím."Predseda organizačného výboru Spengler Cup Marc Gianola a športový riaditeľ Fredi Pargätzi sa ešte v závere uplynulého víkendu spojili so zástupcami nášho klubu a ponúkli im účasť na tohtoročnom turnaji. Slovan sa o účasť na turnaji, ktorý v sedemdesiatych rokoch minulého storočia trikrát za sebou vyhral, aktívne uchádzal s reálnou perspektívou budúceho ročníka 2022. Vzhľadom na výborné niekoľkoročné kontakty a vzťahy so zástupcami organizátora turnaja však v priebehu niekoľkých hodín súhlasil s účasťou už počas tohtoročných sviatkov," uviedol oficiálny web HC Slovan Bratislava.Ak zostane v platnosti pôvodné vyžrebovanie, Slovan by sa mal v základnej skupine stretnúť najprv 26. decembra s českým zástupcom Spartou Praha a o deň neskôr s domácim klubom HC Davos.Po dni voľna turnaj pokračuje vyraďovacom fázou. Finále sa už tradične hrá na Silvestra na pravé poludnie.