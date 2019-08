Tréner SR 21 zverejnil prvú nomináciu, cieľom výhra v Azerbajdžane

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia reprezentácie SR do 21 rokov:



brankári: Martin Vantruba (FK Pohronie), Frederik Valach (FC Petržalka), Dávid Šípoš (FC Nitra)



obrancovia: Dominik Špiriak (FC Ergotelis), Kristián Vallo, Adam Kopas, Branislav Sluka (všetci MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Martin Bednár, Marej Oravec (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Alexander Mojžíš (MFK Ružomberok)



stredopoliari: Martin Adamec (OKS Odra Opole), Adam Brenkus (MFK Ružomberok), Christián Herc (Viktoria Plzeň), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Ján Bernát, Michal Tomiš (obaja MŠK Žilina), Martin Kovaľ, Jakub Švec (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble)



útočníci: Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Ladislav Almási (FC Petržalka), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)



Náhradníci:



brankári: Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Samuel Petráš (MŠK Žilina)

hráči v poli: Adrián Slávik, Jakub Kadák (obaja AS Trenčín), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Peter Pokorný (FC Liefering), Martin Gamboš, Kristián Mihálek (obaja FC Spartak Trnava), Jakub Sedláček (FK Pohronie), Kristián Lukáčik (ŠKF iClinic Sereď), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Denis Baumgartner (FK Senica), Marián Chobot, Marek Fábry (obaja FC Nitra), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Martin Rymarenko (FC ŠTK 1914 Šamorín)



Realizačný tím:



hlavný tréner: Adrian Guľa

asistent trénera: Marián Zimen

tréner brankárov: Pavel Kamesch

kondičný tréner: Martin Kojnok

videoanalytik: Ladislav Kubalík

technický vedúci: Martin Hrnčír

lekár: František Rigó

fyzioterapeuti: Otto Szabó, Jozef Štieber

kustódi: Michal Beseda, Peter Paulický

Bratislava 28. augusta (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa zverejnil prvú nomináciu v novom kvalifikačnom cykle majstrovstiev Európy. Jeho zverenci nastúpia v úvodnom vystúpení v 2. skupine na pôde azerbajdžanských rovesníkov 6. septembra o 18.30 SELČ v Baku, o štyri dni neskôr si v Dunajskej Strede zmerajú sily v prípravnom stretnutí s FC DAC 1904.Šampionát 2021 sa uskutoční v Maďarsku a Slovinsku, hostiteľské krajiny majú účasť automatickú. Zvyšných 53 krajín zabojuje v kvalifikácii, na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím na druhom mieste. Ostatné mužstvá z druhých priečok sa predstavia v play off. V "slovenskej" 2. skupine sa už odohral jeden zápas, Lichtenštajnsko zdolalo Azerbajdžan 1:0.povedal Guľa na stredajšej nominačnej tlačovej konferencii.Kouč dvadsaťjednotky nemôže v septembrovom asociačnom termín rátať so žilinským útočníkom Róbertom Boženíkom, ktorý si vyslúžil pozvánku do reprezentačného A-mužstva. Guľa má v útoku k dispozícii legionára Ľubomíra Tuptu z talianskeho Hellasu Verona, Dávida Strelca z majstrovského Slovana Bratislava či Ladislava Almásiho z druholigovej Petržalky:Do výberu sa dostali aj obranca trnavského Spartak Ivan Mesík či stredopoliar MŠK Žilina Ján Bernát, ktorí vekovo spadajú do devätnástky. Dlhodobo je ústredná postava tímu do 21 rokov stredopoliar Christián Herc, ktorý musí čakať na svoju príležitosť po príchode do Viktorie Plzeň.dodal Guľa. Jeho zverenci sa v kvalifikácii stretnú aj s Francúzskom, Gruzínskom a Švajčiarskom.