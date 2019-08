Ibrahimovič je otvorený návratu do Manchestru United: Ak ma potrebuje

Na archívnej snímke Zlatan Ibrahimovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 28. augusta (TASR) - Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič je otvorený možnosti návratu do anglického Manchestru United. V novembri sa mu skončí zmluva v klube zámorskej MLS Los Angeles Galaxy a 37-ročný kanonier má potom možnosti otvorené."Ibra" prišiel do MLS v marci 2018 a v 49 zápasoch strelil 46 gólov. "V Premier League by som ešte pokojne mohol hrať. Takže ak ma United budú potrebovať, som tu," zareagoval Ibrahimovič na otázku o svojej budúcnosti.Bývalý reprezentant Tre kronor hral za "červených diablov" v sezóne 2016/2017 a strelil za nich 28 gólov. Potom ale prišlo zranenie kolena a po vzájomnej dohode hráč i klub rozviazali dvojročnú zmluvu. Mohol tak následne odísť do USA. Ak by sa jeho návrat uskutočnil, United by mohol byť k dispozícii až v januári, keď sa opäť otvorí prestupové obdobie v Anglicku.S klubom z Old Trafford vyhral Ligový pohár, Community Shield aj Európsku ligu UEFA. S Galaxy v decembri podpísal predĺženie kontraktu, čo následne v súvislosti s prípadným návratom na starý kontinent okomentoval:Bývalý hviezdny hráč Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, Interu Miláno, FC Barcelona, AC Miláno či Paríža St. Germain pre médiá priznal, že stále sleduje zápasy MUFC a je v kontakte s jeho hráčmi.citoval ho portál BBC.