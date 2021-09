Tréner Tarkovič napriek prehre vyzdvihol výkon Slovákov, proti Chorvátom by nebol spokojný ani s remízou

Sedem šancí proti Chorvátsku

Chorváti sa sťažovali na zúfalý terén

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti mohli v úvodných dvoch septembrových vystúpeniach v rámci kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Katare pokojne získať všetky body. Napokon však majú iba jediný.Po stredajšej remíze v Ľubľane so Slovincami (1:1) podľahli v sobotu večer na bratislavskom Tehelnom poli Chorvátom (0:1). Opäť doplatili na nepremieňanie šancí, ktorých si proti úradujúcim vicemajstrom sveta vypracovali viac ako dosť.Tréner Štefan Tarkovič po stretnutí priznal, že to bol jeden z najlepších výkonov slovenského tímu pod jeho vedením. Zároveň poďakoval všetkým fanúšikom, ktorí vytvorili skvelú atmosféru. Na tribúnach ich bolo viac ako 9-tisíc."Samozrejme, že s jedným bodom z posledných dvoch zápasov som nespokojný. Poviem to tak, aj s remízou by sme boli nespokojní a my sme prehrali... Vypracovali sme si proti Chorvátsku sedem šancí, tri v prvom a štyri v druhom polčase. Som rád, že toto mužstvo potvrdilo, že vie hrať futbal a verím, že sa nám podarí výkonnosť stabilizovať," povedal 48-ročný rodák z Prešova na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Slováci sú v polovici kvalifikačného cyklu až na 4. mieste v tabuľke so 6 bodmi. Na prvé dve mužstvá, Rusov a Chorvátov, aktuálne strácajú štyri body. Tarkoviča teší aspoň skutočnosť, že slovenská "ekipa" naberá na sebavedomí a dúfa, že herné zlepšenie, ktoré predviedla v Slovinsku i doma s Chorvátskom, potvrdí v utorok domácim víťazstvom nad Cyperčanmi.Práve s týmto súperom Slováci odštartovali kvalifikáciu MS 2022, v marci na Afroditinom ostrove remizovali 0:0. "Už v najbližšom zápase s Cyprom pôjdeme za víťazstvom, chceme byť efektívni v útoku. Potom nás čaká náročný program v októbri a ja verím, že budeme v hre o postup," zaželal si Tarkovič, ktorý bol v rokoch 2013-2018 asistentom bývalého reprezentačného kormidelníka Jána Kozáka st.Jeho náprotivok z chorvátskej lavičky Zlatko Dalič bol spokojný so ziskom troch bodov. V priebehu stretnutia však Chorváti viackrát iba so šťastím "prežili" pri šanciach Slovenska. Jeho asistenta Vedrana Čorluku bolo počas zápasu viackrát počuť, ako od postrannej čiary kričí na "vatrenich", aby vyššie napádali a častejšie zakončovali akcie. "Dali sme do zápasu všetko. Musím povedať, že rovnako domáci bojovali, boli odhodlaní. Pravdou je, že terén bol zúfalý. Skúšali sme sa presadiť rôznymi spôsobmi, na hráčoch sa už prejavuje príliš rýchle zápasové tempo. Podali sme kompaktný výkon, ktorý viedol k trom bodom," skonštatoval 54-ročný kouč, ktorý Chorvátov vedie od roku 2017.