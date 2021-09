Veronika Vadovičová získala na paralympiáde v Tokiu zlato, dosiahla nový rekord hier

Streleckú smolu hodila za hlavu

Počet medailí ako v Riu de Janeiro



Slováci v medailovom zrkadle paralympijských hier (1996 - 2020):

Atlanta 1996 2 zlaté - 4 strieborné - 5 bronzových

Sydney 2000 3-5-5

Atény 2004 5-3-4

Peking 2008 2-3-1

Londýn 2012 2-1-3

Rio de Janeiro 2016 5-3-3

Tokio 2020 5-2-4





5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Koniec dobrý, všetko dobré. Slovenská výprava sa v posledný deň paralympijských hier v Tokiu dočkala jedenástej medaily a piatej zlatej. Vybojovala ju parastrelkyňa Veronika Vadovičová v disciplíne R6 mix - ľubovoľná malokalibrovka 60 v kategórii SH1.Vadovičová sa kvalifikovala do osemčlenného finále štvrtým najlepším nástrelom v kvalifikácii 620,3 bodu a vo finále dosiahla výkon 248,9, čo je nový rekord paralympijských hier. Striebornú Švédku Annu Normannovú zdolala o 4 desatiny bodu. Bronz si vybojoval Španiel Juan Antonio Saavedra (226,3). Ďalší Slovák Radoslav Malenovský neuspel v kvalifikácii, v ktorej obsadil 35. miesto.Vadovičová hodila za hlavu všetku streleckú smolu, ktorá ju sprevádzala až do posledného dňa v Tokiu. Skúsená 38-ročná Trnavčanka cestovala do metropoly Japonska s medailovými ambíciami, ale v prvých troch vystúpeniach jej na cenný kov stále čosi chýbalo. Skončila dvakrát šiesta a raz štvrtá. Napokon sa medaily dočkala v disciplíne, v ktorej bola pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro "až" šiesta. Do svojej jagavej zbierky z paralympiád pridala štvrtú zlatú a celkovo šiestu medailu (4-1-1).Slovenskí parašportovci v záverečný deň PH 2020 získali jedenástu medailu a vrchol sezóny aj päťročného obdobia ukončili s bilanciou 5 zlatých, 2 strieborné a 4 bronzové medaily. Celkovo im patrí 26. miesto v hodnotení krajín.Slováci takmer navlas zopakovali svoje vystúpenia z PH 2016, keď v brazílskom Riu de Janeiro vybojovali rovnako 11 cenných kovov s bilanciou 5-3-3. V ére samostatnosti SR to bola v Tokiu tretia najúspešnejšia paralympiáda, v Aténach 2004 malo Slovensko o jeden bronz navyše oproti Riu (5-3-4).