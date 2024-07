Tréner víťazného Španielska Luis de la Fuente tvrdí, že hlavnou silou jeho výberu bola tímovosť

Vyhrali na turnaji všetkých sedem duelov

15.7.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Španielska zvíťazili vo finále ME 2024 na Olympijskom štadióne v Berlíne nad výberom Anglicka 2:1 a po dvanástich rokoch sú opäť kontinentálni šampióni. Všetky tri góly padli v druhom polčase. Najprv v 47. minúte Nico Williams zvnútra pokutového územia po výbornej prihrávke Lamina Yamala otvoril skóre.V 73. minúte Angličania vyrovnali zásluhou striedajúceho Colea Palmera, no posledné slovo mal štyri minúty pred koncom riadnej hracej doby takisto z lavičky vybehnutý španielsky útočník Mikel Oyarzabal, ktorý zaznamenal víťazný zásah po vynikajúcej prihrávke Marca Cucurellu.Zverenci kouča Luisa de la Fuenteho vyhrali na turnaji všetkých sedem duelov a zaslúžene získali rekordný štvrtý titul. Tie predchádzajúce sa zrodili v rokoch 1964, 2008 a 2012.„Nemyslím si, že sme boli pred Eurom v pozícii favorita. Chcel som však, aby môj tím bol konkurencieschopný v každom stretnutí. Podarilo sa to a pridali sme aj o dosť navyše. Je to úžasná skupina hráčov, ktorá bola schopná sa zlepšovať deň čo deň,“ povedal kouč „červenej fúrie“ pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) Šesťdesiattriročný kormidelník dosiahol prvý výrazný úspech na seniorskej úrovní. Podstatnú časť doterajšej trénerskej kariéry venoval mládežníckym reprezentáciám Španielska. S výbermi do 19 a 21 rokov už kontinentálne trofeje získal, pričom k nim prispeli viacerí hráči súčasného kádra, vrátane Mikela Oyarzabala.„Vyťažili sme z toho, že v mužstve zafungovali nové i staré väzby. Hrali sme ako tím naozaj fantasticky. Je to mimoriadny úspech, na ktorý nikdy nezabudneme,“ povedal 27-ročný rodák z baskického Eibaru.Čakanie reprezentácie Anglicka na prvý veľký futbalový titul sa neskončilo ani po 58 rokoch. Ostatný raz sa „Albión“ radoval ešte na MS 1966. Na predchádzajúcom kontinentálnom šampionáte Angličania vo finále v londýnskom Wembley podľahli Talianom, keď po remíze 1:1 prehrali v jedenástkovom rozstrele. V Berlíne pocity sklamania znova zažil aj kouč Gareth Southgate „Za posledných osem rokov sme boli v dvoch finále a v semifinále. Je tu veľa mladých chalanov, ktorí budú súčasťou scény niekoľko rokov, takže napriek prevládajúcemu sklamaniu nie je dôvod na zvesené hlavy,“ povedal anglický reprezentačný tréner pre web UEFA."Prehra vo finále je vždy aj o bolesti. Po inkasovanom góle sme sa vzchopili a dokázali vyrovnať, no v závere mali viac šťastia Španieli. Chceli sme vyhrať pre celé Anglicko a pre nášho trénera. Žiaľ, nepodarilo sa nám to,“ zhodnotil sklamaný útočník Harry Kane , ktorý sa tak nedočkal zisku trofeje a predĺžil svoje „prekliatie“.