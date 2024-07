ME 2024 finále: Španielsko - Anglicko 2:1. Španieli získali štvrtý titul majstrov Európy

Futbalisti Španielska získali štvrtýkrát titul na majstrovstvách Európy a osamostatnili sa na čele historického rebríčka. V nedeľňajšom finále na Olympijskom štadióne v Berlíne zvíťazili nad Anglickom 2:1 vďaka gólom Nica Williamsa zo 47. a Mikela Oyarzabala z 86. minúty. Za "Albion" vyrovnal na priebežných 1:1 Cole Palmer. Španieli sa predtým tešili z trofeje Henriho Delaunaya v rokoch 1964, 2008 a 2012.



"La Furia Roja" tak premenila na titul aj tretiu finálovú účasť za uplynulých päť kontinentálnych šampionátov. Z piatich účastí v boji o titul vyhrala štyri. Angličania sa dostali do finále druhýkrát za sebou. Pred troma rokmi podľahli Talianom až po penaltovom rozstrele.

finále /Olympijský štadión, Berlín/:



Španielsko - Anglicko 2:1 (0:0)



Góly: 47. Williams, 86. Oyarzabal - 73. Palmer. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Olmo - Kane, Stones, Watkins, 71.000 divákov.



Španielsko: Simon - Carvajal, Le Normand (83. Nacho), Laporte, Cucurella - Rodri (46. Zubimendi), Ruiz - Yamal (89. Merino), Olmo, N. Williams - Morata (68. Oyarzabal)



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Guehi - Saka, Mainoo (70. Palmer), Rice, Shaw - Foden (89. Toney), Bellingham - Kane (61. Watkins)

Do španielskej zostavy sa vrátili po kartových trestoch obrancovia Carvajal a Le Normand. Southgate nasadil na ľavý kraj od začiatku Shawa, ktorý nahradil Trippiera. V úvodnej desaťminútovke sa ani jeden tím nehrnul do ofenzívy, hralo sa medzi šestnástkami a od začiatku s dôrazom na osobné súboje. V 12. minúte sa dostal do šestnástky Williams, ktorý si chcel kľučkou obhodiť Stonesa, no ten sa mu šmýkačkou hodil do strely. Z následného rohu skúsil zakončiť "polonožničkami" Le Normand, ale mieril vedľa. Aj Angličania si z prvého nebezpečného výpadu vybojovali roh, ten však odvrátil Morata. V 24. minúte Kane vysunul Shawa, ktorý si v pokutovom území prehodil loptu cez šmýkačku Carvajala, posunul ju, ale ani jeden z troch Angličanov vo vápne sa nedostal k zakončeniu. Hra bola zviazaná taktickými pokynmi, ktoré oba tábory dodržiavali do bodky najmä v defenzívach a tak bolo pred šestnástkami len veľmi málo miesta i času niečo vymyslieť. Po polhodine tak bolo dokopy len päť striel, štyri zablokované a ani jedna na bránu. Zmeniť sa to snažili najmä Španieli, ktorí hrali s loptou a na polovičke súpera, Angličania boli väčšinu času zatiahnutí v defenzívnom bloku a čakali na brejky. V 43. minúte dostal Morata loptu do šestnástky, nedokázal si však zaseknúť Guehiho a loptu odkopol Stones. Na druhej strane sa Kaneovi vrhol do strely Rodri. Prvá veľká šanca prišla až v závere polčasu, keď sa po predĺženom centri dostal ku zakončeniu Foden, no v páde trafil len do rúk Simona.

V závere prvého polčasu sa zranil Rodri a tak do druhého nastúpil na jeho miesto Zubimendi. Ten sa ani nestihol dotknúť lopty a Španieli viedli 1:0. Prvýkrát v zápase zaváhal na ľavej strane Shaw, ktorý neustrážil Yamala, ten dostal dobrú prihrávku od Carvajala, potiahol loptu pred šestnástku, poslal ju do nábehu Williamsovi, ktorý prestrelil Pickforda - 1:0. Vzápätí mohlo byť 2:0, Williams našiel uličkou Olma, ale ten z jedenástky netrafil bránu. Angličanom sa po góle rozpadla obrana a do 55. minúty mohli inkasovať ďalšie dva góly. Morata sa dostal za obranu, ale jeho zakončenie nemalo dôraz a Williamsova strela išla tesne vedľa ľavej žrde. Southgate na to reagoval striedaním a v 61. minúte stiahol kapitána Kanea, ktorého nahradil semifinálový hrdina Watkins. V 64. minúte si Bellingham šikovne spracoval loptu, zbavil sa tak troch brániacich hráčov, ale z hranice šestnástky trafil vedľa. Na druhej strane pokazili Angličania rozohrávku, Olmo vysunul Yamala, ktorého strelu musel s námahou vytlačiť na roh Pickford. V 68. minúte odišiel z ihriska aj druhý kapitán, Moratu nahradil Oyarzabal. Na druhej strane prišiel na ihrisko Palmer a Southgateovi opäť vyšiel ťah so striedaniami. Po pravom krídle unikol Saka, jeho prízemný center sklepol Bellingham a Palmer trafil s prispením jemného teču k ľavej žrdi - 1:1. Anglicko sa tak na turnaji opäť dokázalo vrátiť do zápasu. V 82. minúte mohol po brejku rozhodnúť Yamal, ale namieril len do Pickforda. Španieli však pokračovali v tlaku a štyri minúty pred koncom rozhodli. Cucurella pri brejku potiahol loptu, poslal perfektnú prihrávku do behu Oyarzabalovi, ktorého neustrážil Guehi a striedajúci útočník v sklze upravil na 2:1. Angličania však ešte mali možnosť vyrovnať, no po rohu v 90. minúte na trikrát nedostali loptu hlavičkami do siete, jednu z nich zastavil na čiare Olmo.



Schranz získal Zlatú kopačku spolu s ďalšími piatimi hráčmi





Slovenský futbalista Ivan Schranz získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca majstrovstiev Európy v Nemecku. Tridsaťročný krídelník sa z nej tešil spolu s Harrym Kaneom, Georgesom Mikautadzem, Jamalom Musialom, Codym Gakpom a Danim Olmom, keďže všetci strelil na turnaji po tri góly.



Schranz strelil víťazný gól v úvodnom zápase E-skupiny s Belgickom (1:0), skóroval aj pri prehre s Ukrajinou (1:2) a Slovákov poslal do vedenia v osemfinále, v ktorom však nakoniec prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení.



Európska futbalová únia (UEFA) pred ME rozhodla, že jediným kritériom na zisk ocenenia bude počet strelených gólov, asistencie ani odohrané minúty sa pri hodnotení nebudú zohľadňovať, ako tomu bolo v minulosti.



Na čele historického poriadia strelcov je Cristiano Ronaldo so 14 gólmi. Tridsaťdeväťročný Portugalčan sa zúčastnil na šiestich ME a patril k najlepším strelcom turnaja v rokoch 2021 (5 gólov) a 2012 (3 góly). Francúz Michel Platini drží rekord v počte gólov na jednom európskom šampionáte - v roku 1984 skóroval deväťkrát v piatich zápasoch

