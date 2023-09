Tréner Weiss si triumf nad Žilinou váži, spadne ťažoba a budú silnejší. Ružomberčania si odniesli z Trnavy bod

Nie je ľahké hrať každé tri dni

Nevyužité šance a nepresnosť

Spartak je siedmy a „ruža" ôsma.

25.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava nadviazal na úvodné víťazstvo v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy nedeľňajším domácim triumfom 2:0 nad MŠK Žilina v zápase 8. kola sezóny 2023/2024 v najvyššej slovenskej súťaži. Druhý slovenský zástupca v pohárovej Európe FC Spartak Trnava remizoval na vlastnom štadióne 2:2 s tabuľkovým susedom MFK Ružomberok Triumf „belasých" zariadili gólmi Dávid Strelec Tigran Barseghjan , po šiestich odohraných dueloch sú v ligovej tabuľke šiesti so ziskom 11 bodov.„Víťazstvo si cením, pretože naozaj nie je ľahké hrať každé tri dni. Musel som urobiť veľa zmien, hráči boli veľmi unavení. S výsledkom som spokojný. Verím, že sme začali dobrú sériu a že po psychicky dôležitom triumfe nad Klaksvíkom a tomto víťazstve z nás spadne ťažoba a zodpovednosť a budeme silnejší na lopte," uviedol tréner Slovana Vladimír Weiss st. podľa klubového webu.„Šošoni" zostali na štvrtej priečke v tabuľke s 15 bodmi, nebodovali v druhom dueli za sebou a na vedúci AS Trenčín strácajú štyri body.„Odohrali sme zápas plný našej hry, ktorou sa chceme prezentovať – čiže s odvahou i presnosťou. Duel mohol mať pokojne úplne iný vývoj, aj keď na Slovane sa za akéhokoľvek stavu nehrá ľahko. Slovan zvládol zápas vďaka svojej efektivite a v závere si ho postrážil striedaniami a skúsenosťami. My sme si to prehrali nevyužitými šancami a nepresnosťou i následnou reakciou na ňu," skonštatoval žilinský kouč Jaroslav Hynek Trnavčania doma dvakrát viedli gólmi Erika Daniela Michala Ďuriša , ale Samuel Šefčík a Štefan Gerec zmazali manko. Oba tímy majú po vzájomnom súboji po deväť bodov, Spartak je siedmy a „ruža" ôsma.„Zápas sme mali dobre rozbehnutý, bol to z našej strany dobrý výkon. Zmenili sme systém, tlačili sme, nejaké šance prišli, ale Ružomberok sme opäť neporazili a pre nás sú to stratené dva body," zhodnotil duel tréner „andelov" Michal Gašparík ml. na klubovom webe. Jeho náprotivok bol spokojný aj so ziskom bodu.„Myslím si, že sme to ustáli. Chalanov musím pochváliť, hoci nás Trnava zatlačila. S pokorou berieme bod," vyhlásil Peter Tomko.