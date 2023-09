NHL: V príprave v akcii desať Slovákov, bodoval len Ružička

Hokejisti Calgary Flames zvíťazili v prípravnom zápase proti Vancouveru Canucks vysoko 10:0. Troma asistenciami prispel k triumfu slovenský hráč Adam Ružička. Za Colorado Avalaneche si odbil premiéru Tomáš Tatar, jeho tím prehral s Minnesotou Wild 3:4.





NHL – príprava:

Ružička asistoval pri štvrtom, ôsmom a desiatom góle svojho tímu. V priebehu 15 minút a 25 sekúnd strávených na ľade nazbieral aj tri plusové body a jednu strelu na bránu. Produktívnejší ako on bol spomedzi domáci hráčov len Matt Coronato, ktorý pridal k trom asistenciám aj gól na 2:0. Víťazný zariadil po 145 sekundách hry Jordan Oesterle. Za domácich nastúpil aj ďalší Slovák Martin Pospíšil. Na ľade strávil 11:38 minúty a pripísal si jednu plusku, hit a strelu na bránku.Tatar zaznamenal plusový bod, tri body a obdržal aj trest za hrubosť. Na ľade strávil 14 minút a 2 sekundy. V stretnutí medzi Anaheimom a Los Angeles (3:2 pp) nastúpili proti sebe Pavol Regenda a Martin Chromiak. Regenda odohral za domácich 34:36 minúty, mal plusový bod a šesť striel na bránu. Chromiak zaznamenal v tíme hostí mínusku a dve strely, na ľade strávil 12:15 minúty.Prehral aj Washington, ktorý v zostave s Martinom Fehérvárym podľahol Buffalu 3:4 pp a sn. Slovák odohral 21:46 minúty, mal strelu na bránu, dva bloky a päť hitov. V akcii boli aj Miloš Kelemen a Patrik Koch z Arizony, ktorá prehrala 0:7 s Dallasom. Adam Sýkora nastúpil za New York Rengers, ten nestačil na Boston v pomere 0:3. Ďalší Slovák Jakub Demek prehral v drese Vegas so San Jose 2:5.





Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 3:2 pp







San Jose Sharks - Vegas Golden Kinghts 2:5







Dallas Stars – Arizona Coyotes 7:0







Boston Bruins - New York Rangers 3:0







Colorado Avalanche – Minnseota Wild 3:4







Washington Capitals – Buffalo Sabres 3:4 pp a sn







Calgary Flames - Vancouver Canucks 10:0 /A. Ružička (Calgary) 0+3/