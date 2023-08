Tréner Weiss vyzdvihol výkon Slovana ako aj Marcelliho, na Cypre ich čaká ťažká odveta

Inkasovaný gól

Zdravotné problémy hráčov

Nečakaná na nás nič ľahké

25.8.2023 - Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa štvrtkovým víťazstvom 2:1 nad Arisom Limassol priblížili k účasti v skupinovej časti tohtosezónnej edície Európskej ligy 2023/2024.Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. majú pred budúcotýždňovou odvetou play-off na Cypre lepšiu pozíciu na postup ako ich súper.Kouča „belasých“ mrzel akurát inkasovaný gól, pretože výsledok 2:0 by Bratislavčanom pred odvetným duelom dával väčšie šance na prienik ďalej.„V ťažkom zápase s kvalitným súperom sme podali výborný výkon. Škoda inkasovaného gólu, 2:0 by bol dobrý výsledok do odvety. Aj víťazstvo ako také ma však teší. Dosiahli sme ho po výbornom výkone s množstvom šancí. Súper mal tiež niečo, no myslím si, že sme boli futbalovejší. Hrali sme na doraz pred skvelými ľuďmi a kulisou, pre toto robíme futbal. Fanúšikovia sa prišli pozrieť na Slovan, na našich hráčov,“ vyhlásil 58-ročný rodák z Bratislavy.Niekdajšieho lodivoda slovenskej reprezentácie potešilo, že mužstvo Slovana výborne napádalo a vydržalo hrať vo vysokom tempe. Pre zdravotné problémy niektorých kľúčových hráčov však nemal toľko možností, ako zasiahnuť do priebehu stretnutia.„Žiaľ, mali sme veľa zranených hráčov, chýbali Čavrič i Zmrhal a Vlado (Vladimír Weiss ml., pozn.) nebol stopercentne fit. Nemali sme preto toľko alternatív pri striedaniach,“ dodal.Najväčším prekvapením v základnej jedenástke Slovana bolo zaradenie mladučkého Nina Marcelliho. Osemnásťročný tínedžer sa rozhodne nestratil a výrazným spôsobom sa podpísal pod druhý gól Bratislavčanov v podaní Dávida Strelca. Na trávniku vydržal do 78. minúty.„Nino Marcelli je zdravý. Mal len kŕče, čo je v 18 rokoch v takomto zápase a tempe pochopiteľné. Hral sebavedomo a podal veľmi dobrý výkon, je veľkým talentom slovenského futbalu. Máme z neho radosť, len nech takto ďalej pokračuje. Keď bude dobre trénovať popri našich skúsených hráčoch, tak sa veľa naučí a je prísľubom do budúcna,“ poznamenal tréner Weiss.Odvetné stretnutie medzi Slovanom Bratislava a Arisom Limassol je na programe vo štvrtok 31. augusta na Cypre (19.00 h SELČ). Ak slovenský majster v tejto konfrontácii neuspeje, predstaví sa v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.„Ešte raz, škoda gólu, ale na odvetu sa pozeráme reálne. Budeme chcieť dať gól a asi aj budeme musieť. Uvidíme, kto z koho. Nečaká tam na nás nič ľahké, no tešíme sa,“ skonštatoval bratislavský kouč.