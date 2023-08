Slovenská „káštvorka“ bude po 28 rokoch chýbať na olympiáde, nezvládla semifinálovú jazdu na MS

Nezvládnutá semifinálová jazda

Nevedeli šetriť sily

Neuspel ani ženský štvorkajak

26.8.2023 (SITA.sk) - Po dlhých 28 rokov nebude mať Slovensko svoj štvorkajak pod piatimi kruhmi. Doteraz naposledy slovenská „káštvorka" chýbala na OH ešte v Atlante 1996 a už je jasné, že sa nepredstaví ani v Paríži 2024.Kvarteto Denis Myšák Adam Botek totiž na majstrovstvách sveta v nemeckom Duisburgu, nepostúpilo do A-finále a v celkovej klasifikácii obsadilo až 12. priečku. Na olympijskú miestenku potrebovali skončiť v Top 7 v redukovanom poradí z európskych posádok. Všetci členovia lode vrátane trénera len ťažko hľadali slová. Miešala sa v nich únava či sklamanie.„Uvedomujem si, že olympiáda je v tejto disciplíne nemožná. Skôr ma však teraz mrzí semifinálová jazda, ktorá nebola zvládnutá. To je také, keď niekto sa na to pripravuje a má to presne naplánované, ako to má byť, no potom to športovci nie sú schopní zvládnuť. Potom to dopadne takýmto zlým predstavením," hovoril kouč K4M Andrej Wiebauer vo videu na facebooku Šport v RTVS.„Mal som v sebe trochu takú nevyplnenú dieru a dúfal som, že už o necelý rok tam budeme a to sa nestalo," poznamenal Csaba Zalka a Adam Botek pokračoval: „Rozjazda sa nám šla dobre, ale v semifinále nám to nesadlo. Nevedeli sme si v strede oddýchnuť tak, aby sme sa v závere posunuli vpred. Je mi to dosť ľúto, pretože brána sa nám zavrela."Podľa Samuela Baláža bolo semifinále v Duisburgu ťažké. „Zbytočne sme sa v nej vytrápili a nemal som z jazdy pocit, ako v rozjazde, že by som vedel šetriť sily. Stálo nás to veľa, šli sme nízkou rýchlosťou a na záver nám to neostalo," zhodnotil.Ťažko sa hodnotilo aj Denisovi Myšákovi: „Asi sme mali len na toto. Keďže sme z tejto jazdy nevedeli postúpiť, tak, bohužiaľ, asi nepatríme do finále. Každý sa chce dostať na olympiádu a medaila je bonus k tomu. Chcel som sa tam opäť dostať, sme teda s chalanmi sklamaní, pretože nemáme druhú šancu sa tam prebojovať. Musíme to predýchať."Slovenská „káštvorka" má za sebou šesť účastí na OH bez prerušenia, pričom získala dvakrát striebro (Peking 2008 a Rio de Janeiro 2016) a dvakrát bronz (Atény 2004 a Tokio 2020). Spoločným menovateľom všetkých medailových lodí bol Erik Vlček , ktorý je stále aktívny športovec, no nefiguruje v posádke K4M. Spolu s Adamom Botekom štartuje v K2 na 500 m a v sobotu popoludní ich čaká semifinále. V Duisburgu sa v tejto kategórii bojuje o olympijské miestenky pre šesť lodí.Na OH 2024 sa nepredstaví ani slovenský štvorkajak žien, keďže Katarína Pecsuková , Réka Bugárová, Bianka Sidová Mariana Petrušová nepostúpili ani do B-finále.