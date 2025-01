Trénerská misia Waynea Rooneyho v druholigovom Plymouthe sa skončila, tím zostáva na poslednom mieste tabuľky

1.1.2025 (SITA.sk) - Trénerská misia niekdajšieho anglického futbalového reprezentanta Waynea Rooneyho v tamojšom druholigovom klube Plymouth Argyle sa skončila na Silvestra.Ako referuje web eurosport.com, bývalý útočník Manchestru United či Evertonu strávil v klube sedem mesiacov a ponecháva mužstvo na poslednom mieste v 24-člennej tabuľke The Championship.Rooney prevzal tím v máji minulého roka, keď „pri kormidle“ nahradil dočasného hlavného trénera Neila Dewsnipa. V 23 tohtosezónnych ligových stretnutiach však so svojimi zverencami získal iba 18 bodov, pričom z víťazstva sa ostatný raz radoval ešte 5. novembra v dueli proti v súčasnosti predposlednému Portsmouthu (1:0).Rooney sa na koniec v Plymouthe snažil nedívať tragicky a poďakoval sa klubu za príležitosť. „Chcel by som využiť túto možnosť a poďakovať sa predstavenstvu futbalového klubu Plymouth Argyle. Ďakujem aj celému personálu, vďaka ktorému som sa cítil vítaný a vďaka ktorému je klub také výnimočné miesto, tiež hráčom a fanúšikom. Klubu prajem do budúcna všetko najlepšie. V mojom srdci bude mať navždy výnimočné postavenie,“ vyhlásil druhý najlepší strelec v histórii anglickej reprezentácie.