Historická chvíľa na svetovom šampionáte. Zlato v bleskovom šachu si podelili Nór Carlsen a Rus Nepomňaščij

1.1.2025 (SITA.sk) - Titul majstra sveta v bleskovom šachu si na šampionáte v New Yorku rozdelili Nór Magnus Carlsen a Rus Jan Nepomňaščij. Po vyrovnanom priebehu finále, keď ani následné tri partie tzv. náhlej smrti nepriniesli víťaza, sa obaja hráči dohodli, že titul svetového šampióna budú zdieľať spoločne.Carlsen pritom „rozbehol“ finále dvomi víťazstvami a na zabezpečenie titulu mu chýbala iba remíza. Nepomňaščij však zabojoval, vyrovnal skóre na 2:2 a vynútil si dodatočné partie. Keď tie priniesli tri remízy, prišiel Carlsen s návrhom, aby sa finalisti podelili o titul.Po niekoľkých diskusiách sa Medzinárodná šachová federácia (FIDE) a obaja hráči rozhodli rozdeliť titul. Ako referuje web firstpost.com, bolo to vôbec po prvý raz, čo boli dvaja šachisti spoločne vyhlásení za víťazov súťaže.„Je to veľmi dobrý pocit deliť sa o zlato s 'Nepom'. Prišli sme do bodu, keď sme už hrali veľmi dlho. Odohrali sme veľa zápasov, mali sme tri remízy... Cítil som, že môžem hrať ďalej. Ale bolo to pekné riešenie podeliť sa o výhru. Bol to dobrý spôsob, ako to ukončiť. Niektorí ľudia, samozrejme, chápu, že sme unavení a nervózni. Niektorým sa to bude páčiť, niektorým sa to nebude páčiť,“ povedal Carlsen pre nórsku verejnoprávnu televíziu NRK.