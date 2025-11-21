Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport    F1

21. novembra 2025

Tréning F1 v Las Vegas opäť ovplyvnili uvoľnené kanálové poklopy



Reštart prišiel šesť minút pred koncom druhého tréningu, no po chvíli ho predčasne ukončili, keďže sa poklop pri zákrute číslo 17 hýbal pod prechádzajúcimi monopostami.



Zdieľať
Tréning F1 v Las Vegas opäť ovplyvnili uvoľnené kanálové poklopy

Tréning VC Las Vegas formuly 1 narušili uvoľnenia kanálového poklopu. Červené vlajky vyvesili 20 minút pred koncom a neskôr ho predčasne ukončili. Pri premiérových pretekoch v „meste hriechu“ bol prvý tréning z rovnakého dôvodu ukončený po deviatich minútach.

Reštart prišiel šesť minút pred koncom druhého tréningu, no po chvíli ho predčasne ukončili, keďže sa poklop pri zákrute číslo 17 hýbal pod prechádzajúcimi monopostami. Ďalšie kontroly sú podľa agentúry AP v pláne pred piatkovým tretím tréningom a kvalifikáciou.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Lara Gutová-Behramiová utrpela v tréningu zranenie ľavého kolena

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 