|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elvíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. novembra 2025
Tréning F1 v Las Vegas opäť ovplyvnili uvoľnené kanálové poklopy
Reštart prišiel šesť minút pred koncom druhého tréningu, no po chvíli ho predčasne ukončili, keďže sa poklop pri zákrute číslo 17 hýbal pod prechádzajúcimi monopostami.
Zdieľať
Tréning VC Las Vegas formuly 1 narušili uvoľnenia kanálového poklopu. Červené vlajky vyvesili 20 minút pred koncom a neskôr ho predčasne ukončili. Pri premiérových pretekoch v „meste hriechu“ bol prvý tréning z rovnakého dôvodu ukončený po deviatich minútach.
Reštart prišiel šesť minút pred koncom druhého tréningu, no po chvíli ho predčasne ukončili, keďže sa poklop pri zákrute číslo 17 hýbal pod prechádzajúcimi monopostami. Ďalšie kontroly sú podľa agentúry AP v pláne pred piatkovým tretím tréningom a kvalifikáciou.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Lara Gutová-Behramiová utrpela v tréningu zranenie ľavého kolena
Lara Gutová-Behramiová utrpela v tréningu zranenie ľavého kolena