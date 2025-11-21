|
Piatok 21.11.2025

21. novembra 2025
Lara Gutová-Behramiová utrpela v tréningu zranenie ľavého kolena
Tagy: Lara Gutová-Behramiová
Tridsaťštyriročná lyžiarka sa vráti do Švajčiarska, aby podstúpila ďalšie vyšetrenia.
Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová utrpela zranenie ľavého kolena počas tréningu super-G v Colorade. Presná diagnóza zatiaľ nie je známa.
Tridsaťštyriročná lyžiarka sa vráti do Švajčiarska, aby podstúpila ďalšie vyšetrenia. Viaceré médiá uvádzajú, že mohla utrpieť otras mozgu a vylúčené nie je ani pretrhnutie krížneho väzu a poškodenie menisku. Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej predčasný koniec kariéry. V poslednom období pritom opakovane zdôrazňovala, že sezóna s februárovými zimnými olympijskými hrami v Taliansku bude jej poslednou. Informácie priniesla agentúra DPA.
„Videl som video zachytávajúce Larin tvrdý pád. Doplatila na slabú viditeľnosť, na hrboľatom úseku trate sa zachytila rukou o bránku a stratila kontrolu nad lyžami. Ide o zranenie ľavého kolena. Dúfame, že nebude až také vážne, viac napovedia ďalšie vyšetrenia," uviedol Rainer Salzgeber pracujúci pre značku Head, ktorá dodáva Gutovej výstroj.
