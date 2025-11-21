Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Meniny má Elvíra
 24hod.sk    Šport

21. novembra 2025

Lara Gutová-Behramiová utrpela v tréningu zranenie ľavého kolena


Tagy: Lara Gutová-Behramiová

Tridsaťštyriročná lyžiarka sa vráti do Švajčiarska, aby podstúpila ďalšie vyšetrenia.



Gutová-Behramiová utrpela v tréningu zranenie ľavého kolena

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová utrpela zranenie ľavého kolena počas tréningu super-G v Colorade. Presná diagnóza zatiaľ nie je známa.


Tridsaťštyriročná lyžiarka sa vráti do Švajčiarska, aby podstúpila ďalšie vyšetrenia. Viaceré médiá uvádzajú, že mohla utrpieť otras mozgu a vylúčené nie je ani pretrhnutie krížneho väzu a poškodenie menisku. Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej predčasný koniec kariéry. V poslednom období pritom opakovane zdôrazňovala, že sezóna s februárovými zimnými olympijskými hrami v Taliansku bude jej poslednou. Informácie priniesla agentúra DPA.

„Videl som video zachytávajúce Larin tvrdý pád. Doplatila na slabú viditeľnosť, na hrboľatom úseku trate sa zachytila rukou o bránku a stratila kontrolu nad lyžami. Ide o zranenie ľavého kolena. Dúfame, že nebude až také vážne, viac napovedia ďalšie vyšetrenia," uviedol Rainer Salzgeber pracujúci pre značku Head, ktorá dodáva Gutovej výstroj.


