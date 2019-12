Trest WADA pre Rusko sa nevzťahuje na kvalifikáciu MS 2022

Ruskí futbalisti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 9. decembra (TASR) - Ruskí futbalisti môžu bez obmedzení vstúpiť do kvalifikácie MS 2022 v Katare. Uviedol to predseda revíznej komisie Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Jonathan Taylor.Rusi nesmú najbližšie štyri roky súťažiť pod národnou vlajkou a na veľkých podujatiach sa predstavia iba preverení športovci so štatútomV prípade futbalistov je však odlišná situácia.povedal pre agentúru AFP Taylor, no dodal:Exekutíva WADA v pondelok suspendovala Rusko z účasti na globálnych podujatiach vrátane olympijských hier za manipuláciu dát z moskovského laboratória.