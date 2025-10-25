|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 25.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. októbra 2025
Trestná činnosť podľa Gašpara klesá. Opozícia a média nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krádeže Kriminalita Novela Trestného zákona Opozícia Podpredseda parlamentu
Opozícia a mnohé médiá v snahe kritizovať vládu za novelu Trestného zákona nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné. V rozhovore pre agentúru SITA to ...
Zdieľať
25.10.2025 (SITA.sk) - Opozícia a mnohé médiá v snahe kritizovať vládu za novelu Trestného zákona nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné. V rozhovore pre agentúru SITA to vyhlásil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v súvislosti s témou zvyšovania drobnej kriminality, na ktorú poukazuje opozícia.
„Som bezdomovec sediaci pred obchodným domom, ktorý sa občas pokúsi niečo v tom obchodnom dome ukradnúť v potravinách. Počujem však, že teraz je to beztrestné, takže čo urobím? No tak, samozrejme, idem dnu a ešte som aj agresívny, pretože jednoducho zvýšila sa agresivita voči SBSkárom, a to je z môjho pohľadu daň za to, že sa takto interpretovala novela,“ skonštatoval Gašpar.
Podľa podpredsedu parlamentu sa nezvýšilo množstvo ukradnutých tovarov v hodnote do 266 eur, čo bola pôvodná hodnota spáchania priestupku. Navyše, celkovo podľa neho trestná činnosť klesá.
„Kriminalita nám od roku 2005/2006 klesla v číslach. Boli dva roky, keď stúpala, a to v roku 2022 a v roku 2023. Čiže v rokoch, ktoré boli pred novelou Trestného zákona, ktorú sme schválili v roku 2024. Ale treba povedať, že od roku 2023 zase klesla,“ zdôraznil Gašpar
Zdroj: SITA.sk - Trestná činnosť podľa Gašpara klesá. Opozícia a média nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Som bezdomovec sediaci pred obchodným domom, ktorý sa občas pokúsi niečo v tom obchodnom dome ukradnúť v potravinách. Počujem však, že teraz je to beztrestné, takže čo urobím? No tak, samozrejme, idem dnu a ešte som aj agresívny, pretože jednoducho zvýšila sa agresivita voči SBSkárom, a to je z môjho pohľadu daň za to, že sa takto interpretovala novela,“ skonštatoval Gašpar.
Podľa podpredsedu parlamentu sa nezvýšilo množstvo ukradnutých tovarov v hodnote do 266 eur, čo bola pôvodná hodnota spáchania priestupku. Navyše, celkovo podľa neho trestná činnosť klesá.
„Kriminalita nám od roku 2005/2006 klesla v číslach. Boli dva roky, keď stúpala, a to v roku 2022 a v roku 2023. Čiže v rokoch, ktoré boli pred novelou Trestného zákona, ktorú sme schválili v roku 2024. Ale treba povedať, že od roku 2023 zase klesla,“ zdôraznil Gašpar
>>> Celý rozhovor SITA s Tiborom Gašparom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Trestná činnosť podľa Gašpara klesá. Opozícia a média nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krádeže Kriminalita Novela Trestného zákona Opozícia Podpredseda parlamentu
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Horony čelí kritike za dvojjazyčné tabule v Nitrianskom kraji, Machala hovorí o ohrození bezpečnosti
Horony čelí kritike za dvojjazyčné tabule v Nitrianskom kraji, Machala hovorí o ohrození bezpečnosti
<< predchádzajúci článok
Mier Ukrajine a NEST Institute podávajú podnet na prešetrenie proruskej skupiny Brat za Brata
Mier Ukrajine a NEST Institute podávajú podnet na prešetrenie proruskej skupiny Brat za Brata