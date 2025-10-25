Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2025

Trestná činnosť podľa Gašpara klesá. Opozícia a média nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krádeže Kriminalita Novela Trestného zákona Opozícia Podpredseda parlamentu

Opozícia a mnohé médiá v snahe kritizovať vládu za novelu Trestného zákona nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné. V rozhovore pre agentúru SITA to ...



Zdieľať
podpredseda parlamentu tibor gaspar pocas rozhovoru pre agenturu sita 676x457 25.10.2025 (SITA.sk) - Opozícia a mnohé médiá v snahe kritizovať vládu za novelu Trestného zákona nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné. V rozhovore pre agentúru SITA to vyhlásil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v súvislosti s témou zvyšovania drobnej kriminality, na ktorú poukazuje opozícia.





„Som bezdomovec sediaci pred obchodným domom, ktorý sa občas pokúsi niečo v tom obchodnom dome ukradnúť v potravinách. Počujem však, že teraz je to beztrestné, takže čo urobím? No tak, samozrejme, idem dnu a ešte som aj agresívny, pretože jednoducho zvýšila sa agresivita voči SBSkárom, a to je z môjho pohľadu daň za to, že sa takto interpretovala novela,“ skonštatoval Gašpar.



Podľa podpredsedu parlamentu sa nezvýšilo množstvo ukradnutých tovarov v hodnote do 266 eur, čo bola pôvodná hodnota spáchania priestupku. Navyše, celkovo podľa neho trestná činnosť klesá.



„Kriminalita nám od roku 2005/2006 klesla v číslach. Boli dva roky, keď stúpala, a to v roku 2022 a v roku 2023. Čiže v rokoch, ktoré boli pred novelou Trestného zákona, ktorú sme schválili v roku 2024. Ale treba povedať, že od roku 2023 zase klesla,“ zdôraznil Gašpar


>>> Celý rozhovor SITA s Tiborom Gašparom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Trestná činnosť podľa Gašpara klesá. Opozícia a média nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krádeže Kriminalita Novela Trestného zákona Opozícia Podpredseda parlamentu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Horony čelí kritike za dvojjazyčné tabule v Nitrianskom kraji, Machala hovorí o ohrození bezpečnosti
<< predchádzajúci článok
Mier Ukrajine a NEST Institute podávajú podnet na prešetrenie proruskej skupiny Brat za Brata

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 