Sobota 25.10.2025
25. októbra 2025
Horony čelí kritike za dvojjazyčné tabule v Nitrianskom kraji, Machala hovorí o ohrození bezpečnosti
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ákos Horony čelí kritike generálneho tajomníka ...
25.10.2025 (SITA.sk) - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ákos Horony čelí kritike generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáša Machalu za dvojjazyčné smerové tabule, ktoré sa objavili pri cestách na území Nitrianskeho kraja. Podľa Machalu takého tabule vytvárajú zmätok a ohrozujú bezpečnosť.
Úrad splnomocnenca začiatkom októbra informoval, že dvojjazyčné smerové tabule spĺňajú všetky kritériá a disponujú potrebnými povoleniami. „Prvé tabule boli umiestnené vo Farnej a očakáva sa, že počas októbra bude osadených ďalších 26 tabúľ,“ informoval úrad splnomocnenca.
Ako napísal na sociálnej sieti Machala, slovenských Maďarov má vo veľkej úcte, ale splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ákos Horony už začína prekračovať svoje kompetencie. „Aká právna norma mu dovolila vytvoriť na cestách absolútny zmätok? Tu nejde o práva národnostných menšín, tu ide o bezpečnosť na cestách,“ uviedol Machala.
Kritika tiež poukazuje na to, že podobné označovanie nebolo zaznamenané ani v Maďarsku na miestach, kde žijú maďarskí Slováci. „Pán splnomocnenec, prosím Vás hamujte! Vaše iniciatívy mi začínajú pripomínať Apponyiho na začiatku 20. storočia. Nezneužívajte prosím dobrosrdečnosť Slovákov. Má tiež isté hranice,“ dodal generálny tajomník.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa Machalu nemá voči týmto aktivitám pochopenie a vyzvalo kompetentných v Nitrianskom samosprávnom kraji, aby takéto kroky najprv konzultovali s ústrednými orgánmi štátnej správy. „Je to neprofesionálne a vytvára to zbytočné nedorozumenia,“ konštatoval Machala.
Na vyjadrenia Lukáša Machalu zareagovala Maďarská aliancia, ktorej stanovisko sprostredkovala Klára Magdeme „Nevieme, čo by na príspevok šéfa služobného úradu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej Lukáša Machalu povedali ilumináti, ale vieme, čo si o tom myslia občania maďarskej národnosti žijúci na Slovensku. Takýto tón si od štátneho úradníka vyprosia,“ uvádza sa v reakcii.
Dvojjazyčné nápisy podľa Maďarskej aliancie nie sú výsledkom „ani lokálneho, ani globálneho sprisahania, ale výsledkom slovenskej legislatívy“. Politická strana pripomína, že na medzinárodnej konferencii FUEN v talianskom Bolzane sú prezentované príklady z civilizovanej časti Európy, kde sa práva národnostných komunít rešpektujú.
„Jazykové práva nie sú prejavom dobrosrdečnosti, ale by mali byť demokratickým prístupom k občanom hovoriacim iným jazykom, a ktorí sa rovnako podieľajú na financovaní štátu a štátnych orgánov daného štátu, v našom prípade Slovenska,“ uzavrela Maďarská aliancia.
