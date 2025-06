Trestné oznámenie na skupinu rebelov z Hlasu bolo odmietnuté, Migaľ nazval Šutaja Eštoka klamárom – VIDEO

Polícia vec vyšetrila a uzavrela

Požadujú verejné ospravedlnenie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Konflikt v Hlase

Strana má podľa Migaľa jednu chybu

13.6.2025 (SITA.sk) - Samuel Migaľ Ján Ferenčák ani Roman Malatinec nie sú žiadni vydierači. Rozhodol o tom vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky policajného prezídia, trestné oznámenie na skupinu "rebelov z Hlasu" bolo odmietnuté.Na tlačovej besede v Košiciach to oznámil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer-SD ). Spolu s ním tam bol aj Radomír Šalitroš, ktorý v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve investícií Polícia podľa Migaľových slov vec vyšetrila a uzavrela. Pripomenul spor v Hlase-SD , ktorý vyústil do jeho a Šalitrošovho vylúčenia zo strany a Malatincovho odchodu do Národnej koalície . Ferenčák je stále členom Hlasu. Tomuto kroku predchádzala nespokojnosť niektorých členov strany so spôsobom vedenia politického subjektu.Podľa Migaľa sa s vedením strany stretli len raz a išlo o legitímne politické vyjednávanie. Spolu s nespokojnými kolegami ale boli opakovane a verejne označovaní ako vydierači.Od predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka požadujú verejné ospravedlnenie za výroky o vydieračoch. "Sú lživé a škodlivé," zdôraznil Migaľ. Požadujú tiež, aby takéto označenie šéf Hlasu i ostatní členovia strany prestali na ich adresu používať.Zároveň žiadajú náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá im vznikla v dôsledku týchto nepravdivých tvrdení. "Strana Hlas za naše mandáty dostala peniaze, a tie chceme, keďže nás nielen hanlivo označili, ale aj vyhodili zo strany," uviedol.Zdôraznil, že ich chcú použiť na dobročinné účely, konkrétne na riešenie problematiky bezdomovectva. Ide o sumu 155 791 eur, vychádzajú zo štátneho poplatku za voľby. Ak Matúš Šutaj Eštok ich výzve nevyhovie, sú pripravení podať žalobu na ochranu svojho dobrého mena."Matúš Šutaj Eštok je klamár," deklaroval Migaľ s tým, že keď o vás niekto hovorí klamstvo, je klamár. Podľa Migaľa predseda Hlasu klamal o ňom, aj o ďalších kolegoch zo strany, keď verejne a pred celým Slovenskom hovoril, že sú vydierači. "Dnes mu ja môžem verejne pred celým Slovenskom odkázať, že je klamár," vyhlásil minister.Konflikt vo vnútri Hlasu a vyjadrenia o vydieraní zo strany nespokojných straníkov podľa Migaľových slov prišli v čase, keď bola parlamentná väčšina veľmi krehká a spoločnosť bola silne polarizovaná. Je toho názoru, že to vážne ohrozilo stabilitu vlády. V tomto smere podrobil kritike i prezidenta Petra Pellegriniho (bývalý predseda Hlasu), ktorý podľa jeho názoru Hlas v týchto postojoch podporoval."Len vďaka skúsenostiam a ochote premiéra Roberta Fica sa podarilo situáciu zastabilizovať," myslí si minister investícií. Dodal, že si mohli vybrať ľahšiu cestu a ísť do opozície, no napriek osobným vzťahom sa rozhodli zotrvať a podporovať programové vyhlásenie vlády.Prízvukoval, že miesto vo vláde prijali preto, aby ukázali, že politiku vedia robiť inak. Dodal, že celú situáciu, aj vyjadrenia politikov pozorne sledovali orgány činné v trestnom konaní, polícia aj prokuratúra.Migaľ tiež vyjadril ľútosť nad tým, ako dopadol projekt Hlas. Strana podľa neho mala šancu a má dobré myšlienky. "Len má jednu chybu. Má predsedu, ktorý ju stiahol na historicky najnižšie čísla," vyjadril sa. "My sa netajíme tým, že chceme sklamaným ľuďom už čoskoro ponúknuť alternatívu," dodal Migaľ.