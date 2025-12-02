Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Trestné právo stratilo odstrašujúci účinok, vrátenie „horalkového paragrafu“ podľa PS nestačí – VIDEO


Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje vládny návrh vrátiť do Trestného zákona takzvaný „horalkový paragraf“, o ktorom začali poslanci v ...



titulka ps 1 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje vládny návrh vrátiť do Trestného zákona takzvaný „horalkový paragraf“, o ktorom začali poslanci v parlamente rokovať. Podľa progresívcov prichádza neskoro a je absolútne nedostatočný. Vláda sa podľa člena Ústavnoprávneho výboru NR SR Branislava Vanča usiluje hasiť len zlomok problémov, ktoré sama vytvorila rozbitím pôvodného systému trestného práva.

Širší problém


Vláda zlikvidovala starý systém, vyslala signál, že zlodeji môžu beztrestne kradnúť, a nepostavila nový systém. Návrh, ktorý vláda posunula do skráteného legislatívneho konania, mieri iba na drobné krádeže, no rast trestnej činnosti je omnoho širší problém. Vlámania medziročne narástli o 25 percent. Škody z ekonomickej trestnej činnosti stúpli o 126 percent, krátenie daní o 360 percent,“ vraví Vančo. Trestné právo podľa neho stratilo odstrašujúci účinok.

Hranica spodnej škody trestného činu bola zvýšená, premlčacie doby predĺžené, tresty odňatia slobody nahradené pokutami a podmienkami,“ poukázal Vančo zdôrazňujúc, že situácia vyžaduje komplexnú reformu. Podľa opozičného poslanca sa nedá vyriešiť bez nového robustného trestného systému, reformy polície, no aj riešenia dopadov konsolidácie.

Ochrana vybraných ľudí


Po tej však na ministerstvách nie je ani stopy, preto ľudí na Slovensku čakajú najťažšie Vianoce v histórii,“ myslí si poslanec.

Kritike podrobil neskorý návrat „horalkového paragrafu“ aj člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak. Je toho názoru, že koalícia mala otvorene priznať, že novela trestných kódexov nebola od začiatku pripravená.

V prvom rade slúžila len na ochranu vybraných ľudí,“ poznamenal Spišiak s tým, že k prijímaniu zmien prinútila koalíciu situácia s rastúcou kriminalitou. Pripomenul tiež, že na riziká upozorňovali už dávnejšie.

Výhovorky koalície


Už pred dvoma rokmi som upozorňoval vtedajšieho ministra vnútra, aby pripravil policajný zbor na dopady navrhovaných zmien. Nepripravil nič. A tak to aj dopadlo,“ vraví.

Je tiež toho názoru, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa v súčasnosti venuje pomste a rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov namiesto zlej situácii v polícii. Poslanec PS považuje za absurdné tvrdenie vlády, že za nárast kriminality môže opozícia.

Zločinci sledujú legislatívny vývoj a podľa toho sa prispôsobujú. Vyberajú si dokonca štáty, kde budú sústreďovať rozsiahlu medzinárodnú kriminalitu. Koalícia sa stále vyhovára na druhých, no za zásadné chyby si môže sama. A doplácajú na to občania, zamestnanci obchodov a majitelia prevádzok,“ uzavrel.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Trestné právo stratilo odstrašujúci účinok, vrátenie „horalkového paragrafu“ podľa PS nestačí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

