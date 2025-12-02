Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Meniny má Bibiána
Centrála poisťovne Kooperativa má nové sídlo v Twin City C


Poisťovňa Kooperativa po viac ako 30 rokoch opustila svoje pôvodné sídlo - známu historickú budovu na Štefanovičovej ulici - a presťahovala svoju centrálu do Twin City C, jedného z najmodernejších ...



vchod 4 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Poisťovňa Kooperativa po viac ako 30 rokoch opustila svoje pôvodné sídlo - známu historickú budovu na Štefanovičovej ulici - a presťahovala svoju centrálu do Twin City C, jedného z najmodernejších administratívnych komplexov v Bratislave. Tento krok predstavuje významný míľnik v histórii spoločnosti a reflektuje jej záväzok k udržateľnosti, inováciám a komfortu zamestnancov.


"Vstupujeme do novej kapitoly histórie našej spoločnosti. Podarilo sa nám vytvoriť inšpiratívne pracovné prostredie, ktoré nášmu tímu umožní napredovať. V tomto kroku sa odráža naša dlhodobá stratégia, v ktorej inovácie a udržateľnosť idú ruka v ruke," hovorí Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA a dodáva: "Verím, že práve teraz je ten správny čas na zmenu. Hoci sme si budovu našej dlhoročnej centrály obľúbili, presunom na novú adresu získavame nové možnosti. Inovatívne technológie a flexibilné pracovné priestory nám umožnia pracovať efektívnejšie, kreatívnejšie a komfortnejšie. Som presvedčený, že táto zmena prináša každému členovi nášho tímu množstvo nových príležitostí pre profesijný aj osobnostný rast."

Nové priestory v Twin City C ponúkajú ekologické riešenia, energetickú efektívnosť a moderné technológie, ktoré podporujú flexibilitu práce a zdravé pracovné prostredie. Budova spĺňa najvyššie štandardy udržateľnosti a je navrhnutá tak, aby minimalizovala dopad na životné prostredie.

V historickej budove na Štefanovičovej ulici v bratislavskom Starom Meste sídlila poisťovňa KOOPERATIVA od polovice 90-tych rokov. Ikonická administratívna budova ostáva aj naďalej vo vlastníctve poisťovne. Rovnako tak ostáva klientom k dispozícii aj pôvodná pobočka poisťovne na prízemí budovy.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Centrála poisťovne Kooperativa má nové sídlo v Twin City C © SITA Všetky práva vyhradené.

