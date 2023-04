Trestne stíhaný notár čelí aj disciplinárke, spreneveriť mal takmer dva milióny eur

Porušenie povinnosti notára

11.4.2023 (SITA.sk) - Košický notár Vojtech K., ktorý je obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin sprenevery, čelí zároveň aj disciplinárnemu stíhaniu.Ako vyplýva z rozpisu súdnych pojednávaní, Najvyšší správny súd SR sa jeho prípadom bude zaoberať na pojednávaní 6. júna.„Návrh sa týka porušenia povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone notárskej činnosti, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak," zdôvodnila podanie disciplinárneho návrhu Notárska komora SR. Doplnila, že navrhované disciplinárne opatrenie je v prípade Vojtecha K. peňažná pokuta.Prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice I podala ešte vo februári 2022 na Vojtecha K. obžalobu za obzvlášť závažný zločin sprenevery. Podľa obžaloby s finančnými prostriedkami, ktoré prijal do notárskej úschovy, nakladal v rozpore s účelom, na ktorý mu boli zverené.Konkrétne ich prevádzal na svoje súkromné účty, následne do stávkovej spoločnosti alebo elektronickej peňaženky, prípadne ich zaslal priamo stávkovej spoločnosti. Svojim klientom tak spôsobil škodu v celkovej výške 1 796 975 eur.Vojtech K. sa v priebehu prípravného konania obhajoval tým, že sa stal obeťou vydieračského únosu, pri ktorom mal prísť až o štyri milióny eur a pre tento účel použil peniaze. Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa však žiadny únos vyšetrovaním nepotvrdil.Prokuratúra pre Vojtecha K. navrhuje nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 10 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a ochranný dohľad. Takisto by mal uhradiť poškodeným spôsobenú škodu.