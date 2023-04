Advokát obvinený z vraždy Daniela Tupého ostáva vo väzbe, obávajú sa jeho možného úteku

Študenta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave. Osemčlennú skupinku vtedy napadli zozadu viaceré osoby. Tupý zomrel na následky viacerých bodných zranení.



11.4.2023 - Advokát Adam Puškár obvinený z vraždy študenta Daniela Tupého ostáva vo väzbe. Ako informoval hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, Krajský súd v Bratislave zrušil uznesenie Okresného súdu Bratislava V a sám rozhodol spôsobom, že obvineného vzal do väzby z dôvodov tzv. útekovej väzby, teda dôvodnej obavy, že by mohol utiecť alebo inak sa vyhýbať trestnému stíhaniu. Hovorca doplnil, že rozhodnutie súdu je právoplatné.Okresný súd Bratislava V vzal v nedeľu 26. marca do väzby advokáta Adama Puškára, ktorý je obvinený z vraždy Daniela Tupého. Dôvodom je obava z možného úteku a ovplyvňovania svedkov.