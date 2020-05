Tresty výtvarníkom krajský súd potvrdil, dvojica pomaľovala Biľakovu bustu

Bez verejnosti

6.5.2020 - Odvolací senát Krajského súdu v Prešove v stredu 6. mája zamietol odvolania obžalovaných výtvarníkov Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza, ako aj poškodenej Komunistickej strany Slovenska (KSS) proti rozsudku Okresného súdu vo Svidníku.Odvolania komunistov aj výtvarníkov súd zamietol, dvojica je vinná z prečinu poškodzovania cudzej veciTen na hlavnom pojednávaní 5. decembra 2018 uznal dvojicu vinnou z prečinu poškodzovania cudzej veci formou spolupáchateľstva. Prečinu sa dopustili tým, že červenou farbou postriekali pamätník bývalého komunistického politika Vasiľa Biľaka.Sudca Okresného súdu vo Svidníku za to dvojici uložil trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov. Obžalovaným bola zároveň uložená povinnosť nahradiť škodu vo výške po 80 eur pre každého. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je dnešným dňom právoplatné.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, stredajšie pojednávanie odvolacieho senátu Krajského súdu v Prešove sa konalo bez prítomnosti verejnosti. Tú súd vylúčil z verejného zasadnutia z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby Covid-19.„Odvolací senát v rozhodnutí konštatoval, že súd prvého stupňa sa vysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie v danom prípade, tieto správne vyhodnotil, a preto odvolací súd nemal dôvod na zrušenie rozsudku,“ dodala Petrufová.Pamätník s bustou a s nápisom „Pravda zostane pravdou“ odhalila Komunistická strana Slovenska rok po smrti Vasiľa Biľaka 21. februára 2015 v jeho rodnej obci Krajná Bystrá (okr. Svidník).Pamätník vzbudil vo verejnosti protichodné reakcie, keďže osoba Vasiľa Biľaka je spájaná s podpisom na pozývacom liste pre okupačné vojská Varšavskej zmluvy v roku 1968 do Československa. V deň inštalácie pamätníka v nočných hodinách bustu bývalého komunistického funkcionára obliali na protest červenou farbou a na pamätník napísali nápis „sviňa“.K tomuto skutku sa verejne priznali práve dvaja obžalovaní občianski aktivisti z Košíc. Škodu najprv vyčíslili na 3 500 eur, na súde KSS požadovala od obžalovaných náhradu vo výške 1 600 eur. Bustu neskôr ešte pred jej vyčistením niekto ukradol.