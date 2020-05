Ombudsmanka Patakyová sa stretne s ministrom Mikulcom, diskutovať budú aj o povinnej štátnej karanténe

Efektívnosť a účinnosť

Odporučila zmeny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová prijala pozvanie na osobné stretnutie s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO). Bude s ním diskutovať aj o povinnej štátnej karanténe.Ako ďalej uviedla vo svojom statuse na sociálnej sieti, chce ho vyzvať, aby v tejto náročnej situácii prijímal riešenia, ktorých uskutočnenie rešpektuje základné práva a slobody všetkých osôb.Reagovala tak na tlačovú konferenciu ministra, na ktorej uviedol, že Patakyovej obavy v súvislosti s umiestňovaním repatriantov do povinnej karantény v zariadeniach určených ministerstvom vnútra nie sú opodstatnené.Na tlačovej konferencii Mikulec upozornil na nízky počet nakazených ľudí na Slovensku. Čísla podľa neho dokazujú, že opatrenie je efektívne a účinné. Poukázal aj na to, že niektoré prípady nákazy v poslednom čase zaznamenali práve u navrátilcov zo zahraničia.Štát sa podľa ministra snaží osobám v karanténe vychádzať v ústrety pri ich požiadavkách. Pripustil však, že nie všetkým sa dá vyhovieť. „V tom množstve opatrení sa nedá všetko urobiť úplne najlepšie," povedal. O výhradách chcel s Patakyovou diskutovať.Patakyová koncom apríla odporučila zmeniť systém povinnej štátnej karantény. Obrátila sa preto na hlavného hygienika SR Jána Mikasa a požiadala ho o nápravu v prípade možného porušovania základných práv.Vykonávanie obmedzení sprevádzané zásahom do ľudskej dôstojnosti či ponižujúcim zaobchádzaním podľa nej nie je primerané a takýto zásah nie je v demokratickej spoločnosti akceptovateľný ani v zložitej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza.List spolu s odporúčaniami poslala na vedomie aj vláde SR, ústrednému a permanentnému krízovému štábu