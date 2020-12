Tretí blok elektrárne Mochovce je pripravený na spustenie

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach je pripravený na spustenie. Po návšteve elektrárne to vo štvrtok skonštatoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Podľa jeho slov rozsiahla správa Slovenskej informačnej služby, ktorú dostal v polovici septembra tohto roka, poukazovala na 19 rôznych kľúčových výhrad a nefunkčných komponentov na treťom bloku elektrárne. „Z týchto 19 bodov je 16 vyriešených, zvyšné tri sú v štádiu riešenia. Ani jeden z tých bodov a ani žiadne iné zistenia nesúvisia priamo s prevádzkovou bezpečnosťou jadrového reaktora. Väčšina z nich súvisela so sekundárnym až terciálnym okruhom,“ skonštatoval Sulík.





Podľa slov generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka je z troch otvorených oblastí najkritickejšia otázka verifikácie a pôvodov materiálov, ktorú elektrárne ukončili. „Odovzdali sme správu Úradu jadrového dozoru (ÚJD), ktorý potrebuje nejaký čas na jej analýzu a prípadné pripomienkovanie. Tento proces by mal byť ukončený do konca tohto roka,“ povedal Strýček. Následne by mal ÚJD vyzvať účastníkov konania k nahliadnutiu do spisu pred vydaním prvostupňového rozhodnutia. „Časovo to vychádza tak, že rozhodnutie by mohlo byť vydané koncom februára. Ak sa nikto z účastníkov neodvolá, po siedmich týždňoch nadobudne právoplatnosť. Nasledovať bude zavezenie paliva, čo by malo byť koncom apríla. Ak niekto prvostupňové rozhodnutie napadne, posunie sa celý proces o ďalšie 3 až 4 mesiace, čiže na koniec júla, začiatok augusta,“ zhodnotil ďalší priebeh spúšťania tretieho bloku Strýček. Štvrtý blok elektrárne by mal byť spustený do prevádzky dva roky po spustení tretieho bloku.Dostavba Mochoviec sa začala v roku 2008, tretí blok mal byť ukončený v roku 2012, štvrtý o rok neskôr. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Karola Galeka za predlžovanie termínov dostavby môže nezáujem a strata kontroly štátu v minulosti, čo sa prejavuje aj na predražení dostavby. „Na poslednom valnom zhromaždení bolo schválené ďalšie navýšenie o 495 miliónov eur. Toto financovanie by mala zabezpečiť spoločnosť Slovak Power Holding BV (SPH), ktorá vlastní 66 percent akcií,“ povedal Galek. Štát vlastní 34 % akcií Slovenských elektrární a má iba kontrolné právomoci. Cena za dostavbu tretieho a štvrtého >bloku elektrárne v Mochovciach sa tak vyšplhala na 6,2 miliardy eur.