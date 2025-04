Tretí ročník festivalu 66 hodín nebude, podporu z FPU nedostali pre údajné dlhy a nedoplatky

Neevidujú žiadne dlhy

25.4.2025 (SITA.sk) - Tretí ročník festivalu 66 hodín sa konať nebude, nezískal podporu z Fondu na podporu umenia (FPU) . Informuje o tom Tabačka Kulturfabrik v Košiciach s tým, že o nepodporení festivalu zo strany FPU sa dozvedeli tesne pred veľkonočnými sviatkami.Festival organizovali v posledných dvoch rokoch v opustenej tabakovej továrni v banskom mestečku Smolník, publikum, obyvateľstvo i umelci podľa ich slov reagovali na podujatie pozitívne. Rada FPU zdôvodnila nepridelenie podpory dlhmi a nedoplatkami žiadateľa voči štátu.„Toto odôvodnenie nás prekvapilo, aktuálne neevidujeme žiadne dlhy a nedoplatky voči štátu, a preto preverujeme, o čo sa argumentácia Rady fondu opiera. Odôvodnenie Rady FPU vnímame ako účelové, keďže sme si všimli, že sa rozhodli nepodporiť viacero podujatí, ktoré sa venujú súčasnému umeniu,“ zareagoval umelecký riaditeľ festivalu 66 hodín Peter Radkoff. Podmienky o bezdlžnosti podľa stanoviska Tabačky nie sú zákonným dôvodom na vyradenie žiadosti počas hodnotenia, sú však podmienkou pre podpis zmluvy o poskytnutí podpory.„Neboli sme vyzvaní, aby sme si svoju bezdlžnosť obhájili, čo sa bežne deje pred podpisom zmluvy k finančnej podpore. Rada Fondu mohla navrhnúť pozastavenie podpory do preverenia či prípadného vyriešenia dlžoby, podobné prípady sa dajú nájsť v minulých rozhodnutiach Fondu na podporu umenia,“ myslí si Radkoff.Zásadný problém pri súčasnom rozhodnutí Rady FPU vnímajú organizátori festivalu v neskorom termíne, v ktorom rozhodnutie prišlo. Pri predošlých ročníkoch festival začínali plánovať už v novembri v roku pred jeho konaní, a mali aj rozpracovaný program.„Fond na podporu umenia opakovane posúval termíny rozhodnutia a definitívne rozhodnutie sme sa dozvedeli až 17. apríla, čo by bolo aj v prípade kladnej odpovede neskoro na zorganizovanie tak veľkého podujatia, akým je festival 66 hodín posledné dva roky. Od podania žiadosti má fond zákonom danú lehotu 90 dní na rozhodnutie, no táto lehota bola opakovane prekročená,“ vysvetľuje Radkoff.Dodal, že uvažujú aj o právnych krokoch vo veci porušenia zákona o FPU pri prekročení lehoty na rozhodnutie o ich žiadosti. V súčasnosti je predpredaj lístkov na podujatie zastavený, organizátori majú v pláne v najbližších dňoch kontaktovať všetkých, ktorí si už lístky zakúpili. Mali by dostať možnosť refundácie, prípadne výmeny lístka na festival za lístky na iné podujatia, ktoré bude Tabačka organizovať v najbližšom období.„Vzniknutá situácia celý tím mrzí a v rámci inštitúcie prebiehajú rozhovory o tom, či a akú budúcnosť bude mať festival 66 hodín v Smolníku,“ uzavrel Radkoff.Ako vyplýva zo zverejneného rozhodnutia Rady FPU o pridelení finančných prostriedkov, na festival 66 hodín žiadalo občianske združenie BONA FIDE čiastku 60-tisíc eur. Pridelená suma bola nula eur. Rada v tomto prípade zmenila hlasovaním návrh odbornej komisie a žiadosť sa rozhodla nepodporiť. „Rada sa rozhodla žiadosť nepodporiť vzhľadom na dlhy a nedoplatky žiadateľa voči štátu,“ uvádza rozhodnutie.