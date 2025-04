Opozícia víta rozhodnutie prezidenta voči covidovým amnestiám, v parlamente sa posnažia o neprelomenie veta

Facka do tváre pacientom

Zvrátený nápad

25.4.2025 (SITA.sk) - Opozičné strany vítajú veto prezidenta Petra Pellegriniho voči covidovým amnestiám a veria, že ho parlament neprelomí.„V čase, keď predseda vlády Robert Fico , pán Kotlár a časť koalície podlieha bludom, hystérii a šíreniu strachu ohľadom očkovania, je dobré, že aspoň prezident republiky si v tejto veci zachoval zdravý rozum. Pevne verím, že v Národnej rade neprelomíme veto prezidenta,“ povedal v piatok predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka . Návrh zákona o covidovej amnestii je podľa neho nebezpečný precedens a výsmech do očí pozostalých obetí covidu.„A najmä, čo ak by nebodaj prišla nejaká ďalšia pandémia, nejaký ďalší problém, kto už bude dodržiavať takéto opatrenia,“ doplnil. KDH už v parlamente ostro kritizovalo zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami.„Po jeho schválení Národnou radou sme sa obrátili na prezidenta SR so žiadosťou, aby tento amorálny precedens nepodpísal. Sme radi, že prezident Pellegrini si osvojil naše argumenty a zároveň argumenty odbornej obce a vrátil tento škodlivý zákon do parlamentu,“ konštatujú kresťanskí demokrati vo svojom stanovisku. Podľa poslanca za KDH Františka Majerského by bol tento zákon fackou do tváre všetkým pacientom, ich rodinám, zdravotníkom, ktorí si siahli na dno svojich síl, aj tým, ktorí boj s covidom prehrali.„Nie, nesmieme zabudnúť. A už vôbec nie odpúšťať bez spravodlivosti. Ďakujeme, pán prezident, že ste sa postavili na stranu pravdy, pamäti a úcty k obetiam. Toto nie je koniec. Toto je začiatok zápasu za dôveru v spravodlivosť,“ uviedol. KDH bude pri opätovnom prerokovávaní tohto zákona požadovať jeho úpravu tak, aby sa priestupková amnestia netýkala hrubého a vedomého porušovania protipandemických opatrení.„Doteraz sme roky počúvali, že Igor Matovič zaviedol karanténu alebo pokuty za nedodržiavanie opatrení proti pandémii COVID-19. Dnes Peter Pellegrini sám priznal, že to bol on, za čo mu ďakujem. Samozrejme, podporíme veto voči tomuto zákonu,“ povedal bývalý premiér a predseda hnutia Slovensko Igor Matovič . Podľa exministra zdravotníctva Mareka Krajčího (hnutie Slovensko) bol nápad vyhlásiť amnestiu na porušovanie opatrení počas pandémie od začiatku zvrátený. Matúš Šutaj Eštok sa teraz musí rozhodnúť, či chce byť aj naďalej hlavným propagátorom Ficových hoaxov, alebo bude rešpektovať rozhodnutie bývalého predsedu Hlasu a súčasného prezidenta Petra Pellegriniho,“ poukázal.