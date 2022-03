Tretí sektor si má zvoliť novú komisárku pre deti, OĽaNO volá po depolitizácii nominovaných kandidátov

Podpora tretieho sektora

31.3.2022 (Webnoviny.sk) - Skupina poslancov vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Mária Šofranko Peter Pollák ml. vyzvali mimovládne organizácie pracujúce v oblasti práv detí, aby navrhli vhodných kandidátov alebo kandidátky na post komisára pre deti.Parlamentu sa totiž od konca minulého roka ani po štyroch pokusoch nepodarilo zvoliť novú komisárku alebo komisára pre deti.„Zákon si vyslovene pýta, aby túto pozíciu zastával človek, ktorý má podporu tretieho sektora, ktorého navrhujú mimovládne ľudskoprávne organizácie a organizácie zaoberajúce sa pomocou deťom,“ vyhlásil Čekovský.Ak sa do verejného vypočutia prihlásia kandidáti s podporou väčšiny ľudskoprávnych organizácií, práve toto bude podľa Čekovského signál pre politikov, aby hľadali pre nich podporu a snažili sa ich presadiť.Čekovský upozornil, že v zákone je rozdiel v podmienkach kandidatúry na post verejného ochrancu práv a komisára pre deti.Kým kandidát na pozíciu verejného ochrancu práv potrebuje aspoň 15 podpisov poslancov, kandidát na funkciu komisára pre deti potrebuje podporu mimovládnych organizácií a jedného poslanca parlamentu.Poslankyňa Mária Šofranko vyhlásila, že je načase, aby sa našiel priechodný kandidát, na ktorom sa dohodne celá koalícia. „Deti sú zraniteľnejšie vo svojich ľudských právach ako dospelí. Majú obmedzené možnosti na podávanie sťažnosti a vplyvom pandémie narástol počet detí s psychickými problémami,“ priblížila.Podľa poslanca Stančíka sa v súvislosti s voľbou komisára pre deti urobili chyby, ale cesta dopredu vedie cez depolitizáciu nominácie kandidátov.Vyzval koalíciu, aby už neprinášala nové mená a aby rozhodlo vypočutie kandidátov spomedzi neziskových organizácií. Stančík tiež vyzval „príčetnú“ časť opozície, aby takéhoto kandidáta podporila.Predseda ľudskoprávneho výboru parlamentu Peter Pollák ml. povedal, že by chcel byť hrdý na nového komisára alebo komisárku pre deti, ako bol hrdý na Máriu Patakyová , ktorá pôsobila ako verejná ochrankyňa práv. Nominácie na post komisára pre deti je možné podľa Polláka ml. podávať do 13. apríla.V kresle komisárky pre deti je exministerka práce za stranu Smer-SD Viera Tomanová . Kým parlament nezvolí jej nástupcu, bude pokračovať vo funkcii.