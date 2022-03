V Spišskej Novej Vsi horel domov dôchodcov, seniorom poskytne dočasné ubytovanie ministerstvo vnútra (foto)

aktualizované 31. marca, 12:52



31.3.2022 (Webnoviny.sk) -Seniorom z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, ktorý v utorok zasiahol požiar, poskytne dočasné ubytovanie Ministerstvo vnútra SR. To má priamo v meste školiace vzdelávacie zariadenie. Práve tam im dočasne poskytne ubytovane. Informovali o tom vo štvrtok agentúru SITA z tlačového oddelenia rezortu.Do zariadenia ministerstva sťahujú seniorov z mestskej haly. Ešte do stredy tam boli ubytovaní utečenci z Ukrajiny, ktorí sú už aktuálne ubytovaní v zariadení Limba v meste. „Školiace zariadenie Ministerstva vnútra SR je pre seniorov vhodnejším dočasným ubytovaním, nakoľko ide o prízemnú budovu,“ skonštatoval rezort.Svoje dočasné útočisko už našli vo štvrtok dopoludnia aj poslední z klientov domova dôchodcov. Autobus ich odviezol do zariadenia civilnej ochrany na Prednej Hute. Informovala o tom na sociálnej sieti spišskonovoveská samospráva. Ako ďalej uviedla, na zabezpečení ubytovania a všetkých potrebných vecí spolupracuje so všetkými zložkami.Vo štvrtok je naplánované stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí budú riešiť finančné krytie nutných opráv požiarom poškodeného domova dôchodcov. „Čaká nás aj stretnutie s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom priamo v poškodenom domove. Vedenie mesta navyše pripravuje účelovú finančnú zbierku na opravy budovy, v ktorej bude môcť verejnosť prispieť na pomoc našim seniorom," doplnilo mesto.Po utorkovom rozsiahlom požiari strechy je Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi zdevastovaný na približne 30 až 40 percent. Informoval o tom primátor mesta Pavol Bečarik . Pre požiar, ktorý vypukol v popoludňajších hodinách, bola vyhlásená mimoriadna situácia.V domove na sídlisku Tarča sa nachádzalo 190 klientov a štyri desiatky zamestnancov, pričom všetkých sa podarilo evakuovať a nikto sa nezranil.Oheň zachvátil strechu domova v utorok približne o 13:30, na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Ako pre agentúru SITA potvrdila Jana Matis Libová z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, požiar sa podarilo lokalizovať ešte v podvečerných hodinách.Šiesti hasiči s dvoma kusmi techniky a dvaja dobrovoľní hasiči zo Spišskej Novej Vsi ostali na mieste ešte celú noc, museli kontrolovať požiarovisko.„Dnes (30. marca pozn. redakcie) ráno sa príslušníci vystriedali. Teraz sa prechádza objekt termokamerou,“ opísala s tým, že príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Na mieste je Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR.Likvidácia škôd a sprevádzkovanie časti objektu Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi po utorkovom požiari si vyžiada predpokladané náklady v objeme do 2,5 milióna eur. Informovala o tom v stredu Edita Gondová , pracovníčka mesta pre styk s médiami.Mesto sa preto v tejto súvislosti obrátilo s prosbou o finančnú pomoc na právnické osoby, podnikateľské subjekty, vyššie územné celky a samosprávy. Tie môžu financie poukázať na darovací účet mesta.Podľa primátora Pavla Bečarika sa radnica obrátila na ďalšie samosprávy a podnikateľské subjekty, aby mohla čo najskôr pristúpiť k opravám v objekte domova dôchodcov a sprevádzkovať aspoň prvé až tretie poschodie s kapacitou 100 až 150 klientov.Finančné prostriedky je možné poukázať na spomínaný darovací účet mesta SK68 5600 0000 0034 0042 5044, na základe darovacej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorej návrh bude na vyžiadanie obratom zaslaný druhej zmluvnej strane.