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18. júla 2026

Tretie úmrtie v priebehu jedného týždňa. Zahynul ďalší český horolezec


Tagy: Úmrtie

Okolnosti nešťastia nie sú známe, špekuluje sa, že ho zasiahol padajúci kameň. V pakistanskom pohorí Karakoram zomrel 46-ročný český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dvoma členmi expedície sa ...



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18.7.2026 (SITA.sk) - Okolnosti nešťastia nie sú známe, špekuluje sa, že ho zasiahol padajúci kameň.


V pakistanskom pohorí Karakoram zomrel 46-ročný český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dvoma členmi expedície sa pokúšal o prvovýstup na horu Biarchedi II.

Úmrtie potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého je české veľvyslanectvo v Islamabade v spojení s tamojšou políciou. Okolnosti nešťastia nie sú známe, špekuluje sa, že ho zasiahol padajúci kameň.

"S ľútosťou môžeme potvrdiť úmrtie českého horolezca v Pakistane. Diplomati na našom veľvyslanectve v Islamabade sa prípadu venujú a sú v kontakte s políciou a cestovnou kanceláriou," povedal hovorca českej diplomacie Adam Čörgő.

Počas aktuálneho týždňa je to už tretí Čech, ktorý zomrel na zahraničných horách. Predchádzajúci dvaja nezvládli výstup na Mont Blanc. Tretí účastník sa zranil.

Bánsky bol v Karakorame súčasťou českej expedície, v ktorej podľa informácií boli aj horolezci Zdeněk Hák a Radoslav Groh.

Trojica už skôr zdolala vrchol Muču Kiš vo výške 7 480 metrov, Hák a Groh následne absolvovali v pohorí aj ďalší prvovýstup, a to juhozápadnou stenou na horu Hunza Peak vysokú 6 300 metrov.


Zdroj: SITA.sk - Tretie úmrtie v priebehu jedného týždňa. Zahynul ďalší český horolezec © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
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