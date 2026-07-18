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18. júla 2026
Južná Amerika nedrží spolu a dúfa, že Argentína vo finále MS 2026 prehrá. Vo veľkom sa tam fandí Španielsku
Podľa profesora antropológie Jorgeho Negroeho, špecialistu na spoločenské štúdie športu, "sa tieto majstrovstvá sveta ukázali ako veľmi politické". Zatiaľ čo obyvatelia Latinskej Ameriky tradične ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - Podľa profesora antropológie Jorgeho Negroeho, špecialistu na spoločenské štúdie športu, "sa tieto majstrovstvá sveta ukázali ako veľmi politické".
Zatiaľ čo obyvatelia Latinskej Ameriky tradične podporujú národné tímy z regiónu, tak aktuálne majstrovstvá sveta ukázali na sociálnych sieťach jednu výnimku - Argentínu.
Na jednej upravenej fotke, ktorá sa stala virálnou, má Lamine Yamal – ktorý vedie Španielsko – na sebe brazílsky dres. Sarkastický popis? "Nádej brazílskeho ľudu."
Ľudia tvrdia, že "Albicelestes" je miláčikom svetového riadiaceho orgánu futbalu FIFA a jej prezidenta Gianniho Infantina. "Argentína mala pomoc od rozhodcov," povedal brazílsky fanúšik, ktorý predáva nálepky z MS v nákupnom centre v Sao Paule, kde sa ozýval jasot, keď Anglicko strelilo prvý gól proti v semifinále proti Argentíne.
"Ak sa Brazília nemohla stať šesťnásobným šampiónom, radšej by som videl, ako sa Španielsko stane dvojnásobným - radšej ako by sa Argentína stala štvornásobným," povedal 42-ročný priaznivec.
Kritici tvrdia, že Argentína dostala priaznivejšie rozhodnutia od arbitrov. "Budeme fandiť Španielsku," povedal 28-ročný finančný pracovník v Bogote.
Policajt v Mexico City označil Lionela Messiho za "legendu", no povedal, že ak pomôže Argentíne výkon rozhodcov a nie ich vlastná snaha, tak to nebude akceptovať.
Na tlačovej konferencii sa mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová opýtala novinárov, ktorému tímu fandia vo finále. "Španielsko! Španielsko!" odpovedali.
Podľa profesora antropológie Jorgeho Negroeho, špecialistu na spoločenské štúdie športu, "sa tieto majstrovstvá sveta ukázali ako veľmi politické".
Aj národná politika vyvolala odpor. "Javiera Mileiho (argentínskeho prezidenta, pozn.) naozaj vôbec nemám rád!" uviedol 29-ročný prevádzkovateľ poľnohospodárskeho laboratória v Santiagu. "Predstava, že by sa potom chválil víťazstvom na MS, sa mi nepáči."
Argentínski fanúšikovia a niektorí hráči tiež čelili obvineniam z rasizmu – napríklad pokriku, ktorý tím v minulosti spieval, v ktorom sa vysmieval čiernym hráčom francúzskeho tímu, že nie sú skutoční Francúzi.
Fanúšikovia na klubovej úrovni hádžu banány na ihrisko alebo robia opičie gestá na brazílskych priaznivcov alebo černošských hráčov.
"Pred štyrmi rokmi sme dosiahli to, čo sme chceli - hrať finále a byť štyri roky najlepší. Opäť sme ukázali, že nám nikto nič nedáva zadarmo, a opäť sme sa zaradili medzi dvoch najlepších. Nech to bolí, koho to bolí," zhodnotil Messi.
Značka fernetu, alkoholického nápoja, ktorý je v Argentíne mimoriadne populárny, využila protiargentínske nálady s humorom. Pod sloganom "Sme neznesiteľní" spustila reklamu, v ktorej fanúšikovia z rôznych tímov sedia v terapeutickom kruhu a sťažujú sa na nespútanú vášeň Argentínčanov pre futbal.
Na tréningových kempoch v Spojených štátoch amerických sa však "Albicelestes" stretli s mohutnou podporou a ľudia skandovali "Messi! Messi!". Niektorí však stále podporujú regionálnu solidaritu. "Budem fandiť Argentíne, pretože je to juhoamerická krajina," doplnil 20-ročný študent z Limy.
Zdroj: SITA.sk - Južná Amerika nedrží spolu a dúfa, že Argentína vo finále MS 2026 prehrá. Vo veľkom sa tam fandí Španielsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Zatiaľ čo obyvatelia Latinskej Ameriky tradične podporujú národné tímy z regiónu, tak aktuálne majstrovstvá sveta ukázali na sociálnych sieťach jednu výnimku - Argentínu.
Na jednej upravenej fotke, ktorá sa stala virálnou, má Lamine Yamal – ktorý vedie Španielsko – na sebe brazílsky dres. Sarkastický popis? "Nádej brazílskeho ľudu."
Ľudia tvrdia, že "Albicelestes" je miláčikom svetového riadiaceho orgánu futbalu FIFA a jej prezidenta Gianniho Infantina. "Argentína mala pomoc od rozhodcov," povedal brazílsky fanúšik, ktorý predáva nálepky z MS v nákupnom centre v Sao Paule, kde sa ozýval jasot, keď Anglicko strelilo prvý gól proti v semifinále proti Argentíne.
Veľká kritika
"Ak sa Brazília nemohla stať šesťnásobným šampiónom, radšej by som videl, ako sa Španielsko stane dvojnásobným - radšej ako by sa Argentína stala štvornásobným," povedal 42-ročný priaznivec.
Kritici tvrdia, že Argentína dostala priaznivejšie rozhodnutia od arbitrov. "Budeme fandiť Španielsku," povedal 28-ročný finančný pracovník v Bogote.
Policajt v Mexico City označil Lionela Messiho za "legendu", no povedal, že ak pomôže Argentíne výkon rozhodcov a nie ich vlastná snaha, tak to nebude akceptovať.
Politický šampionát
Na tlačovej konferencii sa mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová opýtala novinárov, ktorému tímu fandia vo finále. "Španielsko! Španielsko!" odpovedali.
Podľa profesora antropológie Jorgeho Negroeho, špecialistu na spoločenské štúdie športu, "sa tieto majstrovstvá sveta ukázali ako veľmi politické".
Aj národná politika vyvolala odpor. "Javiera Mileiho (argentínskeho prezidenta, pozn.) naozaj vôbec nemám rád!" uviedol 29-ročný prevádzkovateľ poľnohospodárskeho laboratória v Santiagu. "Predstava, že by sa potom chválil víťazstvom na MS, sa mi nepáči."
Argentínski fanúšikovia a niektorí hráči tiež čelili obvineniam z rasizmu – napríklad pokriku, ktorý tím v minulosti spieval, v ktorom sa vysmieval čiernym hráčom francúzskeho tímu, že nie sú skutoční Francúzi.
Fanúšikovia na klubovej úrovni hádžu banány na ihrisko alebo robia opičie gestá na brazílskych priaznivcov alebo černošských hráčov.
Vtipná reklama
"Pred štyrmi rokmi sme dosiahli to, čo sme chceli - hrať finále a byť štyri roky najlepší. Opäť sme ukázali, že nám nikto nič nedáva zadarmo, a opäť sme sa zaradili medzi dvoch najlepších. Nech to bolí, koho to bolí," zhodnotil Messi.
Značka fernetu, alkoholického nápoja, ktorý je v Argentíne mimoriadne populárny, využila protiargentínske nálady s humorom. Pod sloganom "Sme neznesiteľní" spustila reklamu, v ktorej fanúšikovia z rôznych tímov sedia v terapeutickom kruhu a sťažujú sa na nespútanú vášeň Argentínčanov pre futbal.
Na tréningových kempoch v Spojených štátoch amerických sa však "Albicelestes" stretli s mohutnou podporou a ľudia skandovali "Messi! Messi!". Niektorí však stále podporujú regionálnu solidaritu. "Budem fandiť Argentíne, pretože je to juhoamerická krajina," doplnil 20-ročný študent z Limy.
Zdroj: SITA.sk - Južná Amerika nedrží spolu a dúfa, že Argentína vo finále MS 2026 prehrá. Vo veľkom sa tam fandí Španielsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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